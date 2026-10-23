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Tras la sanción, Colapinto terminó 17° en la primera práctica del GP de Estados Unidos

El piloto argentino completó 22 vueltas en Austin con su Alpine. Deberá retroceder 10 puestos en la grilla de largada por el cambio de componentes de su monoplaza. Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión.

23/10/2026 | 16:34Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto rodando en el circuito de Austin. (Foto: Alpine)

FOTO: Franco Colapinto rodando en el circuito de Austin. (Foto: Alpine)

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Franco Colapinto finalizó 17° en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa en Austin, Texas. El piloto argentino registró un mejor tiempo de 1:38.121 y comenzó la actividad del fin de semana con el objetivo de recuperar rendimiento tras los abandonos en las dos carreras de Singapur.

La jornada estuvo condicionada por la penalización de 10 puestos que deberá cumplir en la grilla de largada del domingo. La sanción responde al cambio de componentes de su Alpine, que incluyó la unidad de control electrónica tras los inconvenientes registrados en el A526 durante la última fecha.

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/Fin Código Embebido/

Colapinto completó 22 giros en el circuito estadounidense. En 10 vueltas utilizó neumáticos blandos, identificados por el color rojo, y luego trabajó con compuestos medios para recopilar información de cara a la carrera.

El equipo concentró parte de sus tareas en evaluar el comportamiento del monoplaza con el tanque lleno y ajustar la puesta a punto para mejorar la respuesta del auto ante los baches del asfalto de Austin.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 15° con un registro de 1:37.801, después de completar también 22 vueltas.

Leclerc lideró la primera práctica en Austin

Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor tiempo de la sesión con 1:36.052. El monegasco quedó por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que registró 1:36.136, y del británico Lando Norris, de McLaren, con 1:36.297.

Los Racing Bulls se ubicaron entre los mejores del resto de la parrilla. Arvid Lindblad terminó noveno con 1:37.063, mientras que su compañero Liam Lawson fue décimo con 1:37.309.

Ambos pilotos también afrontarán sanciones en la largada. Lindblad deberá retroceder cinco posiciones por utilizar por sexta vez un motor de combustión interna, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una penalización de 20 puestos por cambiar el motor y la unidad de control electrónica.

Los tiempos de los pilotos y las novedades de la práctica

En el tramo final de la clasificación de tiempos, Valtteri Bottas registró 1:39.053, mientras que Colton Herta, piloto de reserva que reemplazó a Sergio Pérez en Cadillac para cumplir con las obligaciones reglamentarias, quedó 21° con 1:39.979 tras completar 21 vueltas.

Alex Albon, con Williams, cerró la sesión con inconvenientes que le impidieron registrar tiempos competitivos.

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Para Colapinto, la actividad en Austin continuará con el desafío de encontrar el mejor rendimiento posible en su Alpine y preparar una carrera en la que la penalización condicionará su posición de partida.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino mencionado en el artículo?
El piloto argentino mencionado es Franco Colapinto.

¿En qué evento compite Colapinto?
Colapinto compite en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

¿Cuál fue el mejor tiempo registrado por Colapinto en la práctica?
El mejor tiempo registrado por Colapinto fue de 1:38.121.

¿Qué sanción deberá cumplir Colapinto en la grilla de largada?
Colapinto deberá cumplir una penalización de 10 puestos en la grilla de largada.

¿Qué equipo utiliza Colapinto en la competencia?
Colapinto utiliza un monoplaza de la marca Alpine.

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