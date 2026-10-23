Golosinas de colores: la advertencia del doctor Enrique Orschanski sobre el consumo diario

El pediatra Enrique Orschanski advirtió sobre la presencia de colorantes artificiales en alimentos de consumo cotidiano de los chicos y recomendó prestar atención a su ingesta habitual. Su planteo apunta a revisar los ingredientes de los productos y reducir la exposición sostenida a determinados aditivos.

El médico explicó en Cadena 3 que la utilización de estos pigmentos se extendió con el crecimiento de la industria alimentaria. La producción en grandes cantidades impulsó la búsqueda de alimentos con colores uniformes y atractivos, capaces de captar la atención de los consumidores.

Así, bebidas, caramelos, golosinas y productos de panadería comenzaron a incorporar sustancias destinadas a mejorar su apariencia y hacerlos más tentadores. Orschanski recordó que los primeros colorantes sintéticos se desarrollaron a partir de compuestos derivados del alquitrán de hulla y que, posteriormente, la industria utilizó otras sustancias químicas, muchas obtenidas de derivados del petróleo.

Entre los productos que pueden contener colorantes sintéticos, mencionó jugos artificiales en polvo, confites, gomitas masticables, gaseosas, golosinas, helados, gelatinas, cereales azucarados, snacks y preparaciones de repostería.

Se trata de alimentos presentes en la vida cotidiana de muchas familias. Sus colores intensos resultan especialmente atractivos para los más pequeños, aunque esa apariencia no supone, por sí misma, un beneficio nutricional.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la relación que distintas investigaciones estudian entre ciertos colorantes y algunos efectos sobre la salud infantil. Según señaló el pediatra, determinados aditivos se han asociado con reacciones alérgicas y posibles alteraciones de la conducta, entre ellas un aumento de la hiperactividad en algunos niños. La Academia Estadounidense de Pediatría también reconoce evidencias de efectos sobre el comportamiento en chicos sensibles a estas sustancias.

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El alcance de esos hallazgos requiere considerar las diferencias individuales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que la mayoría de los niños no presenta efectos adversos al consumir alimentos con colorantes, aunque reconoce que algunos pueden ser sensibles y mantiene la evaluación de la evidencia científica.

Orschanski hizo especial hincapié en distinguir el consumo ocasional de la presencia reiterada de estos ingredientes en la alimentación diaria. Su advertencia se centró en los hábitos sostenidos: el objetivo es revisar qué comen los chicos de manera frecuente, sin generar alarma por una golosina consumida en un cumpleaños.

El pediatra también abordó el debate internacional sobre la autorización y el control de los aditivos. Explicó que los organismos sanitarios evalúan qué sustancias pueden emplearse en la industria alimentaria y bajo qué condiciones.

En relación con la Argentina, mencionó la revisión de los colorantes sintéticos y la posibilidad de avanzar con restricciones progresivas. Como antecedente concreto, el Ministerio de Salud informó el 22 de agosto de 2025 que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) acordaron trabajar en un marco para su sustitución voluntaria y gradual.

Para describir ese escenario, es necesario diferenciar los aditivos autorizados, aquellos que están en evaluación y los que podrían quedar sujetos a restricciones. Tanto la cantidad de sustancias permitidas como el alcance de las medidas deben precisarse según la normativa y las condiciones de uso correspondientes.

La discusión también comprende la necesidad de contar con controles adecuados, información transparente en las etiquetas y criterios regulatorios que contemplen especialmente la protección de la población infantil.

Frente a ese panorama, Orschanski recomendó revisar la lista de ingredientes y reducir, siempre que sea posible, la presencia de colorantes artificiales en la dieta familiar. Propuso favorecer una alimentación variada, basada en alimentos frescos o mínimamente procesados, y moderar el consumo habitual de golosinas y bebidas azucaradas.

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Entrevista de Guillermo López.