Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de neblina, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica se mantiene en 22°. La humedad es del 100%, lo que genera una visibilidad de 1800 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 3 m/s. La alta humedad y la neblina pueden afectar la visibilidad durante las primeras horas del día, aunque se espera que mejoren a medida que avance la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 19°, con lluvias moderadas. El lunes 26 de octubre, el clima mejorará, con una mínima de 11° y una máxima de 26°, bajo un cielo despejado. El martes 27 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras.