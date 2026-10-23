Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento,experimenta un estado de cielo con lloviznas de baja intensidad. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 5 m/s. La alta humedad y la llovizna persistente pueden generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 22°. El domingo 25 de octubre, se prevén nubes dispersas, con mínimas de 11° y máximas de 19°. El lunes 26 de octubre, el clima será más cálido, con mínimas de 8° y máximas de 21°. Para el martes 27 de octubre, se espera un cielo nublado, con mínimas de 12° y máximas de 25°. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, se anticipa un día soleado, con mínimas de 14° y máximas de 28°.