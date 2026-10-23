Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 28°, con una humedad del 50%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1004 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 50%, lo que generará una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en Salta.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán un cambio notable en las condiciones climáticas. Para el sábado 24 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 12°, también con lluvias ligeras. El lunes 26 de octubre, se espera un clima más nublado, con mínimas de 8° y máximas de 21°. Para el martes 27 de octubre, se anticipan mínimas de 11° y máximas de 24°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 25°, con nubes dispersas.