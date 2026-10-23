Condenaron a prisión perpetua a una pareja por matar a un jubilado: ella era su empleada

La Justicia provincial condenó este viernes a prisión perpetua a una mujer de 39 años y a su pareja, de 28, por el homicidio de José Cohelo de Sousa de Melo, un jubilado de 84 años asesinado en su vivienda de la ciudad de Pérez. La sentencia fue dictada al finalizar el juicio oral desarrollado en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario, por un tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Lisandro Artacho, Rafael Coria y Paola Aguirre.

Durante el debate, que comenzó el lunes 19 de octubre, el fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, había solicitado para ambos acusados la pena de reclusión perpetua. Finalmente, los magistrados resolvieron condenarlos como autores del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el crimen ocurrió el lunes 21 de agosto de 2021, alrededor de las 20.30, en una vivienda ubicada en la zona de Rivadavia al 900, en Pérez. En ese momento, María H. se encontraba en la vereda del domicilio de la víctima, para quien trabajaba desde hacía aproximadamente un año y medio. La situación motivó la intervención de personal policial, que se presentó en el lugar y dialogó con ambos.

Según la acusación, una vez que los efectivos se retiraron, la mujer ingresó a la vivienda junto con su pareja, Daniel R., tras violentar la puerta de entrada. Ambos habrían aprovechado que el hombre se encontraba solo y en una situación de indefensión para atacarlo. Dentro del inmueble, golpearon a la víctima en la cabeza con elementos contundentes y luego utilizaron un trapo atado a un cable para provocarle la muerte por sofocación.

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La Fiscalía sostuvo que el procedimiento se prolongó durante un tiempo en el que el hombre sufrió graves padecimientos debido a la imposibilidad de respirar, hasta que finalmente falleció. Estas circunstancias fueron encuadradas en la calificación de homicidio con ensañamiento y alevosía, por la crueldad del ataque y el aprovechamiento de la indefensión de la víctima.

Con la sentencia dictada este viernes, María H. y Daniel R. recibieron la pena de prisión perpetua por el asesinato del jubilado, en una causa que llegó a juicio oral más de cinco años después del hecho.