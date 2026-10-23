FOTO: Nuevos coches del subte A y C llegarán en enero: detalles sobre su modernización

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires anunció la llegada de los nuevos coches para las líneas A y C del subte, con la primera formación ya lista en China y programada para arribar al país en enero.

Esta incorporación contempla un total de 50 unidades nuevas, que se espera mejoren tanto la frecuencia como el confort para más de 240.000 pasajeros que utilizan estos servicios, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Los nuevos coches estarán equipados con aire acondicionado, cuatro cámaras de seguridad por unidad y pantallas LED que informarán a los usuarios sobre la próxima estación. Además, contarán con asientos antideslizantes, mayor cantidad de agarraderas y espacios diseñados para personas con sillas de ruedas, así como señalización en braille para facilitar la accesibilidad.

Una vez que las formaciones lleguen a Buenos Aires, se iniciará una fase de pruebas técnicas y de circulación, conocida como marcha blanca, antes de su incorporación definitiva al servicio. Según el cronograma establecido por el Gobierno porteño, los nuevos coches comenzarán a operar en abril, tras completar estas evaluaciones.

La llegada de estos coches es parte de un plan más amplio que contempla la adquisición de 224 coches nuevos para la red de subterráneos. Además de las 50 unidades destinadas a las líneas A y C, se prevé que otras 174 formaciones se utilicen para renovar la flota de la línea B, uno de los servicios más transitados del transporte público en la ciudad.

La introducción de los nuevos coches tiene como objetivo modernizar el material rodante, mejorar las condiciones de viaje y reforzar tanto la seguridad como la accesibilidad.

El impacto final en las frecuencias dependerá de la puesta en funcionamiento de estas unidades y su integración en la operación habitual de cada línea.