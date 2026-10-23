Virus Shamonda: "Hasta el momento hubo solo un caso reportado en humanos"
El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, explicó cómo se transmite la infección detectada en Europa y aseguró que no hay notificaciones en personas ni animales en Argentina.
23/10/2026 | 12:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El virus Shamonda (SHAV) es un patógeno del género Orthobunyavirus.
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Audio. Virus Shamonda: "Hasta el momento hubo solo un caso reportado en humanos"
Cadena 3 Rosario
El virus Shamonda comenzó a generar atención luego de que se notificara en Europa el primer caso en humanos. El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, explicó que se trata de una enfermedad zoonótica que puede transmitirse a las personas a través de un jején del género Culicoides y que hasta ahora había sido detectada principalmente en animales.
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El virus Shamonda registró su primer caso reportado en humanos a nivel mundial. Se trata de un francés que falleció y dio positivo en una prueba PCR para el virus. https://t.co/94rQ3Ew4ao— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 23, 2026
/Fin Código Embebido/
“Hasta el momento hubo un caso reportado en humanos, el día de ayer lo notificaron. Es una persona de origen francés que falleció y se está estudiando si la causa fue este virus”, explicó Lahitte a Cadena 3 Rosario. Según detalló, sería el primer caso reportado a nivel mundial en una persona, mientras que ya existen registros de la enfermedad en animales en Alemania, Reino Unido y Francia.
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Un caso inédito en la historia. Fallece en Francia el primer humano infectado por el virus Shamonda en el mundo
Francia reporta el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda, con un paciente que falleció a inicios de octubre. Hasta ahora, no había registros de contagios en humanos.
/Fin Código Embebido/
El especialista explicó que el Shamonda es un virus conocido desde 1965, cuando comenzó a ser estudiado en Africa, principalmente en Nigeria, y también fue identificado en Asia. “Es una enfermedad zoonótica, porque la transmite un jején del género Culicoides”, señaló, y aclaró que el vector es diferente al mosquito que transmite enfermedades como el dengue.
Respecto de la situación en Argentina, Lahitte llevó tranquilidad: “En Argentina no hay notificación, no hay nada”. Precisó que actualmente no existen reportes de casos en humanos ni en animales en el país, por lo que la situación que se registra en Europa no tiene, hasta el momento, casos notificados en territorio argentino.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué virus ha comenzado a generar atención? El virus Shamonda.
¿Quién explicó sobre el virus y su transmisión? El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte.
¿Cuándo se notificó el primer caso en humanos? El día de ayer.
¿Dónde se han reportado casos de la enfermedad en animales? En Alemania, Reino Unido y Francia.
¿Cómo se transmite el virus Shamonda? A través de un jején del género Culicoides.
¿Por qué no hay preocupación en Argentina? Porque no hay notificación ni reportes de casos en humanos ni en animales.