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Virus Shamonda: "Hasta el momento hubo solo un caso reportado en humanos"

El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, explicó cómo se transmite la infección detectada en Europa y aseguró que no hay notificaciones en personas ni animales en Argentina.

23/10/2026 | 12:08Redacción Cadena 3 Rosario

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El virus Shamonda (SHAV) es un patógeno del género Orthobunyavirus.

FOTO: El virus Shamonda (SHAV) es un patógeno del género Orthobunyavirus.

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  1.

    Audio. Virus Shamonda: "Hasta el momento hubo solo un caso reportado en humanos"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El virus Shamonda comenzó a generar atención luego de que se notificara en Europa el primer caso en humanos. El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, explicó que se trata de una enfermedad zoonótica que puede transmitirse a las personas a través de un jején del género Culicoides y que hasta ahora había sido detectada principalmente en animales.

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“Hasta el momento hubo un caso reportado en humanos, el día de ayer lo notificaron. Es una persona de origen francés que falleció y se está estudiando si la causa fue este virus”, explicó Lahitte a Cadena 3 Rosario. Según detalló, sería el primer caso reportado a nivel mundial en una persona, mientras que ya existen registros de la enfermedad en animales en Alemania, Reino Unido y Francia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El especialista explicó que el Shamonda es un virus conocido desde 1965, cuando comenzó a ser estudiado en Africa, principalmente en Nigeria, y también fue identificado en Asia. “Es una enfermedad zoonótica, porque la transmite un jején del género Culicoides”, señaló, y aclaró que el vector es diferente al mosquito que transmite enfermedades como el dengue.

Respecto de la situación en Argentina, Lahitte llevó tranquilidad: “En Argentina no hay notificación, no hay nada”. Precisó que actualmente no existen reportes de casos en humanos ni en animales en el país, por lo que la situación que se registra en Europa no tiene, hasta el momento, casos notificados en territorio argentino.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué virus ha comenzado a generar atención? El virus Shamonda.

¿Quién explicó sobre el virus y su transmisión? El coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte.

¿Cuándo se notificó el primer caso en humanos? El día de ayer.

¿Dónde se han reportado casos de la enfermedad en animales? En Alemania, Reino Unido y Francia.

¿Cómo se transmite el virus Shamonda? A través de un jején del género Culicoides.

¿Por qué no hay preocupación en Argentina? Porque no hay notificación ni reportes de casos en humanos ni en animales.

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La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

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Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf