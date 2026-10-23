Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del tercer sorteo de Cadena 3
El sorteo se desarrolló durante la mañana de "Juntos", con la presencia de la escribana María Bettina Charras, quien certificó los resultados. Quienes ya se anotaron siguen participando.
23/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3
FOTO: Mes de la familia en Cadena 3.
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Audio. Mes de la Familia: conocé quiénes son las ganadoras del tercer sorteo de Cadena 3
Juntos
Cintia Coralí Marsengo y Sonia Irma Salazar fueron las ganadoras del tercer sorteo del Mes de la Familia de Cadena 3, realizado este viernes 23 de octubre. Los premios fueron $2 millones en efectivo de Bezza, la billetera digital de Bancor, y $500 mil en órdenes de compra de Naldo, respectivamente.
El sorteo se desarrolló durante la mañana de "Juntos", con la presencia de la escribana María Bettina Charras, quien certificó los resultados.
La primera ganadora fue Cintia Coralí Marsengo, de 38 años y vecina de Charras, en el sur de la provincia de Córdoba. Minutos después de conocerse el resultado, Cadena 3 se comunicó con ella para darle la noticia en vivo. "¿De verdad?", preguntó, sorprendida, cuando le anunciaron el premio. Aunque todavía no tenía definido qué haría con el dinero, adelantó una idea: "Algún viaje hago con la familia".
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Premios para los oyentes. Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del segundo sorteo de Cadena 3
Los próximos sorteos serán los viernes 23 y 30 de octubre. Quienes ya completaron el formulario siguen participando por los premios restantes.
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El segundo sorteo tuvo como ganadora a Sonia Irma Salazar, quien obtuvo $500 mil en órdenes de compra de Naldo.
La campaña continuará con nuevos premios el viernes 30 de octubre. Para participar, los interesados pueden ingresar a cadena3.com o a la aplicación de Cadena 3 y completar el formulario del concurso. Quienes ya se anotaron siguen participando.
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Premios para los oyentes. Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del primer sorteo de Cadena 3
Los sorteos se desarrollaron durante la mañana de "Juntos", en el estudio mayor de la radio, con la presencia del escribano Ramiro Villa. La propuesta continuará los viernes 16, 23 y 30 de octubre.
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Lectura rápida
¿Quiénes son las ganadoras del sorteo? Cintia Coralí Marsengo y Sonia Irma Salazar son las ganadoras del tercer sorteo del Mes de la Familia de Cadena 3.
¿Cuándo se realizó el sorteo? El sorteo se realizó el 23 de octubre.
¿Qué premios se otorgaron? Se otorgaron $2 millones en efectivo de Bezza y $500 mil en órdenes de compra de Naldo.
¿Dónde vive la primera ganadora? La primera ganadora, Cintia Coralí Marsengo, vive en Charras, provincia de Córdoba.
¿Cómo pueden participar los interesados? Los interesados pueden participar ingresando a cadena3.com o a la aplicación de Cadena 3 y completando el formulario del concurso.