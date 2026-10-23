Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del tercer sorteo de Cadena 3

Cintia Coralí Marsengo y Sonia Irma Salazar fueron las ganadoras del tercer sorteo del Mes de la Familia de Cadena 3, realizado este viernes 23 de octubre. Los premios fueron $2 millones en efectivo de Bezza, la billetera digital de Bancor, y $500 mil en órdenes de compra de Naldo, respectivamente.

El sorteo se desarrolló durante la mañana de "Juntos", con la presencia de la escribana María Bettina Charras, quien certificó los resultados.

La primera ganadora fue Cintia Coralí Marsengo, de 38 años y vecina de Charras, en el sur de la provincia de Córdoba. Minutos después de conocerse el resultado, Cadena 3 se comunicó con ella para darle la noticia en vivo. "¿De verdad?", preguntó, sorprendida, cuando le anunciaron el premio. Aunque todavía no tenía definido qué haría con el dinero, adelantó una idea: "Algún viaje hago con la familia".

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El segundo sorteo tuvo como ganadora a Sonia Irma Salazar, quien obtuvo $500 mil en órdenes de compra de Naldo.

La campaña continuará con nuevos premios el viernes 30 de octubre. Para participar, los interesados pueden ingresar a cadena3.com o a la aplicación de Cadena 3 y completar el formulario del concurso. Quienes ya se anotaron siguen participando.

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