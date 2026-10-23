Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para este viernes, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave y una alta humedad que podría generar una sensación de frescura en la tarde. No se prevén lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con cielo nublado. El domingo, se espera un cielo despejado, con mínimas de 11° y máximas de 21°. El lunes, el clima volverá a ser nublado, con mínimas de 11° y máximas de 21°. Para el martes, se anticipa un aumento en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 27°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el miércoles se espera un cielo despejado, con mínimas de 17° y máximas de 29°.