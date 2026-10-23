Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Este viernes 23 de octubre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se presenta con temperaturas agradables y un cielo con nubes dispersas. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica similar. La humedad se mantiene en un 76%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 2 m/s desde el oeste, lo que contribuye a la estabilidad del clima. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el clima, ya que la humedad puede influir en la sensación térmica.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el fin de semana traerá lluvias ligeras. El sábado, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, mientras que el domingo se espera una mínima de 10° y una máxima de 17°. A partir del lunes, el clima mejorará, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 9° y 15°.