Lucas Bertero denunció una estafa por $20 millones: "La página falsa aparecía primera en Google"

El actor y productor de espectáculos Lucas Bertero denunció que delincuentes sacaron créditos y realizaron compras a su nombre por más de 20 millones de pesos. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, contó cómo cayó en una maniobra digital que comenzó cuando buscó en Google el servicio de atención al cliente de su proveedor de internet.

“El 7 de septiembre mi vida cambió”, relató Bertero, quien describió la desesperación que sintió al descubrir el fraude. Según explicó, se quedó sin conexión a internet y buscó un contacto para resolver el problema. Entre los primeros resultados encontró una página falsa que imitaba a la empresa y desde la cual comenzó a comunicarse con los estafadores.

El actor contó que, después de ingresar al sitio, inició una conversación por WhatsApp con un supuesto asistente y luego recibió una llamada telefónica. La persona que lo contactó tenía un trato profesional y le indicó que su servicio había sido dado de baja por falta de pago. Con la excusa de restablecer la conexión, lo guio en una serie de pasos que terminaron facilitando la estafa.

“Google permitió que se aloje una página fake. Sus alarmas no sonaron, no hubo alertas”, cuestionó Bertero, quien advirtió sobre el riesgo de que sitios fraudulentos aparezcan entre los primeros resultados de búsqueda. También señaló que la página legítima figuraba más abajo, lo que contribuyó a que confiara en el contacto.

Tras advertir lo ocurrido, Bertero inició acciones legales. Según contó, el Banco resolvió el reclamo y anuló los créditos que habían sido tomados a su nombre. Sin embargo, afirmó que mantiene un litigio con Mercado Pago, entidad a la que acusa de desconocer el fraude. En el proceso cuenta con el asesoramiento de sus abogados.

El entrevistado reconoció que, pese a haber trabajado durante años en programas de radio y televisión sobre ciberdelitos, creyó que estaba preparado para evitar una situación de este tipo. “Yo pensando siempre: a mí no me va a pasar porque estoy informado”, recordó. Y agregó: “En realidad no somos infalibles”.

Como recomendación para prevenir nuevas víctimas, Bertero pidió extremar los cuidados al buscar teléfonos de atención al cliente en internet y evitar compartir claves, nombres de usuario o alias. “Mi consejo es el siguiente: tengan cuidado con Google”, enfatizó, al advertir que la maniobra resulta especialmente peligrosa porque es la propia víctima la que inicia el contacto, convencida de que está comunicándose con una empresa legítima.

Entrevista de Alberto Lotuf.