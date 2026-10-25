Leandro Santos y su familia enfrentan serias acusaciones por la causa de Prostitución Vip

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – Leandro Santos y sus hermanos enfrentan acusaciones graves en el marco de la investigación por la causa Prostitución Vip, que ha sacudido el mundo del espectáculo y la farándula desde su inicio en Uruguay. Esta causa ha sido trasladada a Argentina y se acerca a la fase de juicio.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el 24 de noviembre se llevará a cabo una audiencia preliminar, donde se definirá la modalidad del juicio y se establecerá la fecha de inicio del debate contra los hermanos Leandro, Rodrigo y Micaela Santos.

La causa se originó en diciembre de 2010 en Uruguay, bajo el nombre "Operación Blanca", tras la denuncia de una víctima que desató una serie de acusaciones contra el empresario.

Años después, se inició una investigación en la Justicia Federal de Comodoro Py, en Argentina, que se conoce como la causa "Prostitución Vip". Los hermanos Santos están acusados de amenazas coactivas, trata de personas, asociación ilícita y lavado de activos.

¿Cuál es el trasfondo del caso?

Según la hipótesis, Leandro Santos utilizó la Agencia Latin American Models, que fundó en 2007, como una fachada para captar a mujeres jóvenes en Argentina y Uruguay, prometiéndoles impulsar sus carreras. Sin embargo, algunas de ellas fueron posteriormente explotadas sexualmente en fiestas y encuentros privados.

Los testimonios recopilados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) indican que las mujeres mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero, y que sus estadías eran pagadas por Leandro Santos. Además, los eventos privados contaban con la asistencia de un círculo constante de personas.

Entre los invitados se encontraban funcionarios, políticos, sindicalistas, celebridades y empresarios. También se menciona que entre las víctimas hay modelos que participaban en programas de televisión muy populares en Argentina.

Camila Dolabjian, periodista de investigación de Radio Rivadavia, destacó que hay testimonios de mujeres que viajaron a Buenos Aires con la intención de participar en eventos, pero que terminaron en un galpón en Palermo, conocido como el "Galpón de los Santos".

El expediente revela que Leandro organizaba los encuentros sexuales y era la figura visible de la agencia, así como de los eventos y los pagos, mientras que sus hermanos, Rodrigo y Micaela Santos, cumplían roles como reclutadores y mantenían contacto diario con las víctimas.

En un fallo de 2020, se procesó a Leandro "por haber liderado o haber formado parte, entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de una organización criminal transnacional dedicada a captar, trasladar y recibir mujeres con fines de explotación sexual".

El juez federal Sebastián Casanello detalló que las conductas delictivas ocurrieron tanto en Argentina como en Uruguay, gracias a vínculos con José Miguel Acosta, su socio en Uruguay, y Roberto Rodríguez Delgado, conocido como "Daniel", ambos involucrados en la organización. Se identificaron al menos veinticuatro mujeres como víctimas, todas mayores de edad.

El magistrado también afirmó que se utilizaron intimidaciones y coerciones hacia las víctimas, amenazándolas con que si no mantenían relaciones sexuales no podrían abandonar los lugares donde estaban o que no avanzarían en sus carreras.

Agencia NA