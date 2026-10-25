Leila Pereira criticó a Flamengo por reclamo contra Estudiantes: "Es feo y ridículo"

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, manifestó su rechazo a la queja formal presentada por el Flamengo ante la Conmebol, que se centra en la inclusión de Marcos Rojo en el plantel de Estudiantes de La Plata, equipo que derrotó a los cariocas en la semifinal de la Copa Libertadores.

En un contexto de alta tensión política en Brasil, a pocos días del balotaje presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro, Pereira no escatimó en sus críticas, tildando la protesta de "fea y ridícula".

"Qué feo, ¿no? Es ridículo. Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y lo hayamos conseguido en el campo. Y eso es lo que siempre tiene que pasar", afirmó la presidenta en una entrevista con la televisión oficial del club, subrayando que "es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo".

La dirigente se dirigió directamente a la directiva del Flamengo, criticando su intento de avanzar en la competición mediante reclamos administrativos en lugar de basarse en los méritos deportivos obtenidos en el campo de juego.

Para reforzar su argumento, la empresaria, que está ligada al club paulista desde 2015, recordó la final continental de 2025, donde Palmeiras fue derrotado por Flamengo en Lima. "El año pasado estuvimos en Lima, pasó lo que pasó, ¿y qué hicimos? Llevamos las sandalias de la humildad, trabajamos todo el año y volvemos a una final de Libertadores, compitiendo también en la Copa de Brasil y en el Brasileirão. Y no lo olviden: campeón del Paulistão", afirmó, enfatizando que al club carioca le falta "ponerse las sandalias de la humildad y reconocer".

Además, Pereira consideró que el intento de ganar por vías administrativas es una falta de respeto tanto para los aficionados como para los adversarios, asegurando que el próximo 28 de noviembre se vivirá un gran espectáculo en Montevideo entre Palmeiras y Estudiantes.

Cómo llegó Palmeiras a la final

En el ámbito deportivo, el "Verdão" consolidó su buen momento al vencer por 2-0 a RB Bragantino en la fecha 32 del campeonato local, con goles de Mauricio y Agustín Giay. Este resultado llevó al conjunto paulista a la cima de la tabla, acumulando 67 puntos, a la espera del partido de Flamengo (65) contra Atlético Mineiro.

Además de la final del máximo torneo continental, Palmeiras sigue firme en la Copa de Brasil, donde se medirá con Vasco da Gama en las semifinales.

Cómo está el pedido de Flamengo contra Estudiantes

En cuanto al reclamo de Flamengo contra Estudiantes, parece que quedará sin efecto, ya que fuentes de la competición confirmaron que la Conmebol, bajo la dirección de Alejandro Domínguez, sostiene como principio que los torneos deben definirse en la cancha, salvo en casos excepcionales.

Esto se complementa con la estrategia legal de Estudiantes, que rechazó el procedimiento acelerado solicitado por el club carioca ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Al seguir los procedimientos habituales, el tribunal no tiene el tiempo necesario para emitir un fallo definitivo antes de la final programada en Uruguay.