FOTO: En Misiones, la crecida de ríos mantiene 14 pasos fronterizos cerrados y 8 caminos afectados

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- El río Iguazú ha alcanzado los 28 metros, lo que ha llevado al cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas, mientras que el fenómeno climático de El Niño ha provocado 154 evacuados y 124 viviendas afectadas.

La Policía de Misiones tiene activas sus 15 unidades regionales para brindar asistencia a las familias, controlar las zonas inundadas y supervisar el nivel de los ríos.

Las intensas lluvias y el incremento del caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú continúan generando restricciones en diversos puntos de la provincia. Según el informe de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, actualizado el domingo 25 de octubre a las 7:00, hay 14 pasos fronterizos fluviales cerrados y nueve puentes con circulación interrumpida.

Más tarde, a las 8:00, se habilitó el puente Tabay, ubicado en Jardín América, para vehículos de hasta 20 toneladas.

Por otro lado, la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina han decidido cerrar preventivamente el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú durante este domingo, debido al aumento previsto del caudal del río. La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad.

En el río Paraná, están cerrados diez pasos fronterizos fluviales, con servicios suspendidos en localidades como Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

Sobre el río Uruguay, los cuatro pasos fronterizos de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier permanecen cerrados por las crecidas. En Puerto Iguazú, el río ha llegado a los 28 metros y el servicio fluvial internacional sigue suspendido. En Comandante Andresito, el Iguazú Superior ha registrado 8 metros y continúa en aumento.

Los ocho sectores afectados por desbordes de arroyos son los siguientes:

1- Profundidad: corte del puente sobre el arroyo Garupá, en la ruta provincial 204, cerca de la aldea Urunday-Tí.

2- San Ignacio: el puente sobre el arroyo Yabebiry, que conecta Mártires con Colonia Santo Domingo Savio, está clausurado por la crecida.

3- El Soberbio: corte del puente sobre el arroyo Yabotí, impidiendo el acceso al Parque Provincial Moconá.

4- Colonia Victoria: desborde del arroyo Piray Miní, en el paso que une Eldorado con la zona rural de Colonia Victoria.

5- Alba Posse: corte de la circulación general sobre el puente alternativo del arroyo Pindaytí, en la ruta provincial 2, permitiendo solo el paso de vehículos de emergencia.

6- 9 de Julio: puente cortado por el desborde del arroyo Piray Miní, en calle Juan José Paso, paraje Valle Hermoso, kilómetro 25.

7- Corpus Christi: desborde de un arroyo en el lote 62, barrio 20 de Junio, afectando el sector.

8- Comandante Andresito: crecida de los arroyos San Francisco y El 12, en la zona urbana, sin evacuados informados.

Asimismo, en Campo Ramón se interrumpe un camino terrado de Colonia Sierra Oro por un desmoronamiento.

Por otro lado, a las 8:00 fue habilitado el tránsito sobre el puente del arroyo Tabay, en la Ruta Provincial 7, a la altura de Colonia Flora, en Jardín América, permitiendo la circulación de vehículos de hasta 20 toneladas.

Evacuados y daños materiales

Desde el 22 hasta el 25 de octubre, el informe provincial indica 154 evacuados y 124 viviendas afectadas, además de daños en una escuela, un comercio, dos vehículos y galpones pertenecientes a cinco familias productoras de tabaco.

Los evacuados están siendo alojados en viviendas familiares, un salón comunitario y el antiguo hospital.

Cobertura policial en toda la provincia

La Policía de Misiones ha desplegado su dispositivo de prevención y asistencia a través de las 15 unidades regionales, con efectivos realizando patrullajes, relevamientos de áreas vulnerables, señalización de zonas afectadas, controles de tránsito y apoyo a las familias.

Se monitorea constantemente la evolución de los ríos y arroyos para adaptar los operativos según las condiciones de cada localidad.

Las rutas nacionales 12 y 14 están habilitadas con circulación normal, al igual que los puentes sobre los arroyos Paranaí, en El Alcázar, y Piray Guazú, en Puerto Piray.

Se recomienda evitar circular por áreas inundadas, seguir las indicaciones de la policía y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.