Belgrano va por la victoria ante un Aldosivi que está contra las cuerdas en Mar del Plata
El partido se disputa desde las 14.45 en el Minella. "El Pirata" quiere ser escolta en su zona. Si pierde, el "Tiburón" descenderá a la Primera Nacional. Transmite Cadena 3.
25/10/2026 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: Zelarayán y Vázquez, figuras de Belgrano.
Belgrano visita este domingo a Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un encuentro clave para los objetivos de ambos equipos.
El partido comenzará a las 14.45 en el estadio José María Minella. El “Pirata” buscará recuperarse de la derrota por 3-0 ante River en Córdoba y sumar tres puntos que le permitan afirmarse en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Del otro lado, Aldosivi afronta una situación límite. El conjunto marplatense necesita sumar para mantener sus posibilidades de continuar en la máxima categoría del fútbol argentino.
Una derrota ante Belgrano decretará el descenso del “Tiburón” a la Primera Nacional, sin importar el resultado que obtenga Deportivo Riestra el lunes frente a Instituto.
Aldosivi llega a esta jornada siete puntos por debajo de su rival directo en la lucha por la permanencia, cuando quedan nueve unidades en juego.
El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será transmitido por Cadena 3.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Belgrano y Aldosivi por la fecha 14 del Torneo Clausura.
¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan Belgrano y Aldosivi.
¿Cuándo se jugará? El partido se jugará este domingo a las 14.45.
¿Dónde se llevará a cabo? Se llevará a cabo en el estadio José María Minella en Mar del Plata.
¿Por qué es importante este partido? Es clave para ambos equipos, ya que Aldosivi necesita sumar para evitar el descenso y Belgrano busca clasificarse a los playoffs.