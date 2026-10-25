Detienen al secretario de Movilidad de Bahía por denuncias en elecciones presidenciales en Brasil

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- El Tribunal Electoral de San Salvador de Bahía ha ordenado la detención del secretario de Movilidad, Pablo Souza, luego de que el Partido de los Trabajadores del presidente y candidato Luiz Inácio 'Lula' da Silva denunciara la falta de transporte público en el contexto de las elecciones presidenciales.

El presidente del tribunal, Maurício Kertzman Szporer, instruyó a la Policía para proceder con la detención de Souza después de que al menos 75 colectivos no salieran de las terminales y la flota operara a menos de la mitad de su capacidad habitual. Según el magistrado, la decisión de reducir el servicio "partió" de la secretaría que dirige Pablo Souza.

Según lo informado por el diario O Globo, Souza, economista de la Universidad Federal de Bahía, cuenta con más de 17 años de experiencia en la organización de la movilidad urbana durante eventos masivos.

Asumió su cargo en febrero de 2025, tras ser designado por el intendente de Salvador, Bruno Reis, del partido opositor União Brasil. La denuncia que llevó a la orden de detención fue presentada por la federación que incluye al PT y otros partidos.

En un video publicado en sus redes sociales, Souza mencionó que el jueves se emitió un decreto que obligaba a las empresas de colectivos a cumplir con todas las resoluciones relacionadas con las elecciones, además de la prohibición de la propaganda política en los vehículos.

Relató que el domingo por la mañana, seguidores de un candidato, que no identificó, cubrieron gran parte de la flota con calcomanías. La secretaría comenzó a retirarlas, pero por el impacto en el servicio, decidió permitir que los colectivos circularan así, "para no perjudicar la democracia", aunque eso implicaba un incumplimiento de la norma: "La verdad de los hechos siempre va a prevalecer", afirmó.

De acuerdo con la cadena GloboNews, la orden de detención aún no se ha ejecutado, ya que Pablo Souza se encuentra en París. El funcionario confirmó que viajó en una misión oficial y aseguró que ya ha presentado el caso ante la Procuraduría municipal y sus abogados.