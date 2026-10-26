Caso Ivana Garcilazo: el veredicto se conocerá este mediodía en pantalla gigante

El tribunal integrado por Juan Ignacio Rodríguez, Natalia Benvenuto y Rodrigo Vico Jimena dará a conocer este lunes el veredicto del juicio oral por el homicidio de Ivana Garcilazo. La lectura está prevista para las 13 y será transmitida en una pantalla gigante instalada en la plaza frente al Centro de Justicia Penal.

Los acusados son Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel, señalados como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari solicitaron 30 años de prisión para cada uno, mientras que la querella pidió 33 años.

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Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre de 2023, cuando regresaba en moto por la zona de Ovidio Lagos y Montevideo, después del clásico en el que Rosario Central le ganó 1 a 0 a Newell’s en el Gigante de Arroyito. Según la acusación, fue atacada con fragmentos de baldosas que le impactaron en la cabeza.

El fallo determinará la responsabilidad penal de cada uno de los tres imputados en el ataque. La lectura pública del veredicto en una pantalla gigante constituye una modalidad poco habitual para este tipo de audiencias.