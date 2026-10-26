El Komanche: el youtuber amigo de El Rubius que fue hallado sin vida en Monterrey

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La comunidad de streaming está conmovida por la muerte del reconocido influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, popularmente conocido como El Komanche. Su deceso fue confirmado por su representante Byron Reyes tras el contacto con su familia. El hallazgo del cuerpo se produjo en Monterrey, México, donde fue encontrado sin signos vitales en el departamento que alquilaba. Los vecinos habían notado que la puerta permanecía abierta durante un día, lo que llevó a la intervención de las autoridades. No se encontraron señales de violencia ni faltaban pertenencias del joven.

Carlos Gómez tenía 30 años y había comenzado su carrera en el streaming en 2015. Ganó popularidad en la plataforma Twitch, alcanzando su pico de influencia entre 2020 y 2022, gracias a sus transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Al momento de su fallecimiento, contaba con 1.716.878 seguidores en Twitch, 886.000 en Instagram y 33.700 en Kick. El Komanche fue uno de los organizadores de los Squid Craft Games, un evento que recrea las pruebas de la serie de Netflix El juego del calamar, en el que participan cientos de creadores de contenido de habla hispana.

Previo a su muerte, había enfrentado una controversia en redes sociales debido a una acusación de acoso público por parte de Fernanda Val, otra creadora de contenido. Su participación en "La Velada del Año", un evento organizado por Ibai Llanos, también fue cancelada tras una violación de un acuerdo de confidencialidad relacionado con su participación en el evento.

El saludo de Coscu a Komanche

El streamer argentino Coscu se pronunció sobre la muerte de El Komanche, criticando a los usuarios que lo "cancelaron" en redes sociales. En su cuenta de X, expresó: "RIP Komanche… Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame". También comentó sobre su propia experiencia, mencionando: "Desde que fui la pelea estelar contra Germán en la velada, se cansaron de inventar mierda sobre mi. No tengo ni media denuncia en mi contra, y toda mi gente sabe muy bien quién soy".