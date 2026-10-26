Alertas meteorológicas por tormentas y nevadas en cuatro provincias argentinas

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- El inicio de la semana se presenta con condiciones climáticas complejas en diversos sectores del interior del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas de nivel amarillo por tormentas y chaparrones de variada intensidad para áreas de Santa Cruz, Chubut, San Juan y Mendoza, al tiempo que advirtió sobre el ingreso de un frente de nevadas en las zonas cordilleranas de Cuyo.

En el extremo sur, las áreas alcanzadas de Chubut y Santa Cruz registrarán el desarrollo de celdas de tormenta principalmente hacia la noche. El fenómeno vendrá asociado a copiosas caídas de agua en intervalos acotados de tiempo, rachas de viento y la posibilidad eventual de caída de granizo, con valores de lluvia acumulada calculados entre los 15 y 30 milímetros.

En territorio mendocino, la inestabilidad comenzará a intensificarse desde la tarde y se prolongará durante las horas nocturnas. El reporte prevé tormentas dispersas —algunas localmente fuertes— caracterizadas por descargas eléctricas habituales, ráfagas, posible granizo y registros estimados entre los 20 y 40 milímetros.

Nevadas en la zona andina

En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas que involucra a las franjas cordilleranas de Mendoza y San Juan. Las previsiones señalan que el fenómeno se concentrará entre la mañana y la tarde de este lunes, generando chaparrones de nieve y tormentas en altura.

De acuerdo con las estimaciones técnicas del organismo nacional, los espesores acumulados de nieve rondarán entre los 10 y 30 centímetros.

Agencia NA