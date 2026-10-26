Alertas meteorológicas por tormentas y nevadas en cuatro provincias argentinas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para el inicio de la semana por precipitaciones intensas en Santa Cruz, Chubut, San Juan y Mendoza
FOTO: Alertas meteorológicas por tormentas y nevadas en cuatro provincias argentinas
Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- El inicio de la semana se presenta con condiciones climáticas complejas en diversos sectores del interior del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas de nivel amarillo por tormentas y chaparrones de variada intensidad para áreas de Santa Cruz, Chubut, San Juan y Mendoza, al tiempo que advirtió sobre el ingreso de un frente de nevadas en las zonas cordilleranas de Cuyo.
En el extremo sur, las áreas alcanzadas de Chubut y Santa Cruz registrarán el desarrollo de celdas de tormenta principalmente hacia la noche. El fenómeno vendrá asociado a copiosas caídas de agua en intervalos acotados de tiempo, rachas de viento y la posibilidad eventual de caída de granizo, con valores de lluvia acumulada calculados entre los 15 y 30 milímetros.
En territorio mendocino, la inestabilidad comenzará a intensificarse desde la tarde y se prolongará durante las horas nocturnas. El reporte prevé tormentas dispersas —algunas localmente fuertes— caracterizadas por descargas eléctricas habituales, ráfagas, posible granizo y registros estimados entre los 20 y 40 milímetros.
Nevadas en la zona andina
En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas que involucra a las franjas cordilleranas de Mendoza y San Juan. Las previsiones señalan que el fenómeno se concentrará entre la mañana y la tarde de este lunes, generando chaparrones de nieve y tormentas en altura.
De acuerdo con las estimaciones técnicas del organismo nacional, los espesores acumulados de nieve rondarán entre los 10 y 30 centímetros.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué alertas se emitieron?
Alertas de nivel amarillo por tormentas y nevadas fueron activadas en cuatro provincias argentinas.
¿Quién emitió las alertas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo que emitió las advertencias climáticas.
¿Cuándo se producirán las tormentas?
Las tormentas se desarrollarán principalmente durante la noche del lunes en Chubut y Santa Cruz.
¿Dónde se esperan nevadas?
Las nevadas se concentrarán en las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan.
¿Qué acumulaciones de nieve se prevén?
Se estima que los espesores de nieve acumulados oscilarán entre 10 y 30 centímetros.
[Fuente: Noticias Argentinas]