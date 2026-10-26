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Conferencia de prensa de ministros de Seguridad de Buenos Aires y Córdoba sobre homicidios

Los ministros de Seguridad de Buenos Aires y Córdoba, Horacio Giménez y Juan Pablo Quinteros, brindan una conferencia para informar sobre la resolución de homicidios en ambas jurisdicciones.

26/10/2026 | 08:16Redacción Cadena 3

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Conferencia de prensa de ministros de Seguridad de Buenos Aires y Córdoba sobre homicidios

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Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- Hoy se lleva a cabo una conferencia de prensa liderada por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su homólogo de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. El objetivo de este encuentro es presentar detalles sobre la resolución de homicidios ocurridos en ambos distritos.

Según confirmaron fuentes oficiales, la conferencia se realiza en el edificio situado en la avenida Regimiento Patricios al 1142. Durante el evento, ambos ministros ofrecerán información sobre los casos que han tenido resolución en sus respectivas jurisdicciones.

Además de los ministros, también asistirán a la conferencia el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el comisario general de Córdoba, Marcelo Marín, quienes aportarán su perspectiva sobre la seguridad y los recientes avances en las investigaciones.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quiénes participan en la conferencia?
Participan el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y el ministro de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

¿Cuál es el objetivo del encuentro?
Informar sobre la resolución de homicidios en ambas jurisdicciones.

¿Dónde se lleva a cabo la conferencia?
En el edificio de la avenida Regimiento Patricios al 1142, Buenos Aires.

¿Quiénes más estarán presentes?
El jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el comisario general de Córdoba, Marcelo Marín.

¿Cuándo se realiza la conferencia?
El 26 de octubre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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