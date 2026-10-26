China felicita a Lula da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil

Buenos Aires, 26 de octubre (NA-Xinhua) — China ha enviado sus felicitaciones al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que se confirmara su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según lo comunicado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa regular.

El vocero indicó que China ha "tomado nota del anuncio del Tribunal Superior Electoral" de Brasil y se muestra dispuesta a colaborar con el país sudamericano para fomentar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambas naciones.

En el comunicado oficial, se destaca: "China ha tomado nota del anuncio del Tribunal Superior Electoral de Brasil sobre la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país sudamericano, y extiende sus felicitaciones". Esta declaración resalta la importancia de las relaciones bilaterales en el contexto actual.

El resultado electoral de Lula da Silva marca un hito significativo en la política brasileña y podría tener repercusiones en la dinámica regional y global, especialmente en lo que respecta a las relaciones comerciales y políticas entre Brasil y China.