China felicita a Lula da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó su apoyo a Lula da Silva tras su reciente triunfo electoral, destacando la importancia de la colaboración entre ambas naciones.
FOTO: Lula habla después de la victoria.
Buenos Aires, 26 de octubre (NA-Xinhua) — China ha enviado sus felicitaciones al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que se confirmara su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según lo comunicado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa regular.
El vocero indicó que China ha "tomado nota del anuncio del Tribunal Superior Electoral" de Brasil y se muestra dispuesta a colaborar con el país sudamericano para fomentar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambas naciones.
En el comunicado oficial, se destaca: "China ha tomado nota del anuncio del Tribunal Superior Electoral de Brasil sobre la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país sudamericano, y extiende sus felicitaciones". Esta declaración resalta la importancia de las relaciones bilaterales en el contexto actual.
El resultado electoral de Lula da Silva marca un hito significativo en la política brasileña y podría tener repercusiones en la dinámica regional y global, especialmente en lo que respecta a las relaciones comerciales y políticas entre Brasil y China.
Lectura rápida
¿Qué anunció China?
China felicitó a Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil.
¿Quién es el portavoz que dio la noticia?
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, fue quien anunció las felicitaciones.
¿Cuándo ocurrió la victoria?
La victoria de Lula da Silva se confirmó tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas recientemente.
¿Dónde se realizó el anuncio?
El anuncio fue realizado en una rueda de prensa en China.
¿Por qué es importante este anuncio?
Este anuncio resalta la disposición de China a colaborar con Brasil y fortalecer las relaciones bilaterales.
[Fuente: Noticias Argentinas]