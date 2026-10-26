Platón contra las máquinas: un ensayo sobre la tecnología y la humanidad

La relación entre la humanidad y la tecnología ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. En su nuevo ensayo, Marcos Alonso se adentra en esta compleja temática, planteando interrogantes fundamentales: ¿es la tecnología una amenaza para la humanidad o, por el contrario, es el corazón mismo de lo humano? En "Platón contra las máquinas", el autor nos invita a reflexionar sobre la larga historia de la desconfianza hacia lo artificial, desde la crítica de Platón a las técnicas en la antigua Grecia hasta los debates contemporáneos sobre inteligencia artificial, biotecnología y transhumanismo.

Alonso realiza un análisis riguroso y ameno que desmonta los prejuicios que han marcado la tradición occidental. La dicotomía entre lo natural y lo artificial ha moldeado nuestra forma de pensar, sentir y organizar la sociedad. En este sentido, el autor no se limita a criticar el tecnopesimismo ni a defender de manera ingenua la innovación. Más bien, propone una exploración de las paradojas que nos definen como seres humanos.

El libro se convierte en una invitación a comprender el valor y los riesgos de lo artificial, así como a descubrir cómo nuestras palabras, ideas y tecnologías configuran el mundo en que vivimos. En un momento en que la tecnología avanza a pasos agigantados, la obra de Marcos Alonso resulta especialmente relevante. Nos recuerda que la reflexión crítica sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas es más necesaria que nunca.

"Platón contra las máquinas" no solo es un ensayo que invita a la reflexión, sino que también ofrece herramientas para entender el presente y el futuro de nuestra relación con la tecnología. En un mundo donde lo artificial se entrelaza con lo cotidiano, este libro se presenta como una guía para navegar las complejidades de la era digital.

Ficha del libro: