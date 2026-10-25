Lula aventajaba con el 57,66% a Bolsonaro sobre el 42,34% que obtuvo cuando suspendieron el conteo

FOTO: Lula aventajaba a Bolsonaro cuando se interrumpió el conteo con solo 0,25 % escrutado.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventajaba al senador opositor Flávio Bolsonaro cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió este domingo la difusión de los resultados del balotaje presidencial, después de que la Justicia ordenara extender hasta las 19 el horario de votación en todo el país.

Según el último parte oficial, difundido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, equivalentes a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 42,34%, con 142.169 votos.

La diferencia era de 51.405 sufragios, aunque esos números correspondían apenas al 0,25% de las secciones electorales, por lo que no permitían establecer una tendencia definitiva sobre el resultado de la elección.

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Hasta ese momento se habían contabilizado 1.225 de las 499.248 secciones electorales del país, con un total de 335.743 votos válidos.

La interrupción se produjo después de que el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), resolviera prolongar dos horas el horario de votación, que originalmente debía finalizar a las 17.

La medida respondió a una presentación de la campaña de Lula, que denunció dificultades para el traslado de electores debido a problemas en los servicios de transporte público, particularmente en ciudades del estado de Bahía.

El oficialismo sostuvo que esas restricciones podían impedir que numerosos ciudadanos llegaran a los centros de votación y solicitó una ampliación del horario para garantizar el ejercicio del derecho al voto.

La campaña de Flávio Bolsonaro también había pedido extensiones del horario en algunos estados, aunque por problemas relacionados con las condiciones meteorológicas.

Ante esas situaciones, Zanin dispuso que la votación continuara hasta las 19, hora de Brasilia (misma hora en la Argentina), en todo el territorio nacional.

La resolución obligó al TSE a suspender la publicación de nuevos resultados, cuando ya habían comenzado a difundirse los primeros datos del escrutinio.

La elección enfrenta a dos dirigentes que representan proyectos políticos contrapuestos y constituye un nuevo capítulo de la disputa entre el Partido de los Trabajadores y el movimiento conservador encabezado por la familia Bolsonaro.

Lula, de 80 años, busca obtener un cuarto mandato presidencial, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en enero de 2023, cuando derrotó a Jair Bolsonaro.

Su adversario, Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro y fue elegido candidato del Partido Liberal después de que su padre quedara impedido judicialmente de presentarse a las elecciones.

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista vinculada con su derrota electoral de 2022, un episodio que profundizó las tensiones políticas en el país.

El balotaje de este domingo se realiza después de una primera vuelta celebrada el 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro terminó en primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

Cobertura especial de Cadena 3 en Brasil con Marcos Calligaris y Federico Albarenque