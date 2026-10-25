Flávio Bolsonaro lidera en el exterior, aunque Lula gana en más países en Brasil

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Los resultados iniciales de la segunda vuelta presidencial de Brasil entre los ciudadanos que residen en el exterior revelan que Flávio Bolsonaro está liderando sobre Luiz Inácio Lula da Silva en el total de votos contabilizados. Sin embargo, el actual presidente se destaca en una mayor cantidad de países cuyos resultados ya han sido publicados.

La ventaja de Bolsonaro se atribuye, en gran medida, a su desempeño en Japón, donde se han publicado los boletines de urna por parte de la Justicia Electoral brasileña, recopilados por medios locales. Japón representa la mayor parte de los sufragios en esta fase del escrutinio. Según el portal G1, Flávio obtuvo 47.306 votos, mientras que Lula alcanzó 11.201, lo que significa una diferencia superior a los 36.000 votos que contribuye en gran medida a la ventaja del senador en esta etapa.

En otros países, sin embargo, Lula ha logrado imponerse. En China, el presidente brasileño obtuvo 502 votos frente a 267 de su oponente, mientras que en Corea del Sur sumó 148 votos frente a los 82 de Flávio. En Nueva Zelanda, Lula reunió 418 votos y el candidato opositor consiguió 101, según los informes de las cinco secciones electorales de Wellington.

Flávio también se destacó en otros países asiáticos. En Malasia logró 44 votos frente a 41 de Lula, y en Filipinas reunió 39 sufragios frente a los 27 de Lula. Aunque estos resultados benefician al senador, las diferencias son considerablemente menores en comparación con la ventaja que logró en Japón.

Los datos presentados corresponden a las secciones electorales que ya habían finalizado la votación y cuyos resultados están disponibles. Por lo tanto, esto ofrece una primera visión del voto brasileño en el exterior, que podría cambiar conforme se incorporen nuevos resultados.

Además, es importante destacar que la cantidad de países donde cada candidato obtiene victorias no determina por sí sola quién reúne más votos, ya que el peso electoral de cada destino depende del número de electores en cada uno.