El papa León XIV clama por paz tras atentado en Jordania que dejó varios muertos

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- El papa León XIV hizo un llamado este domingo por las víctimas del atentado terrorista que tuvo lugar en una iglesia ortodoxa en Jordania, donde al menos nueve personas perdieron la vida y alrededor de 40 resultaron heridas. En este contexto, el pontífice instó a fomentar el diálogo como respuesta a la violencia.

Durante el rezo del Ángelus, León XIV subrayó la necesidad de convivencia pacífica entre las religiones y abogó por la paz, a medida que se anticipa su posible visita a Sudamérica, con una escala en Argentina programada para el 8 de noviembre.

"Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania", manifestó desde la ventana del Palacio Apostólico.

El papa expresó su cercanía a la comunidad afectada y resaltó la importancia de la convivencia y el respeto mutuo entre las diferentes creencias, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz", afirmó León XIV.

El pontífice tenía programado participar el martes 27 de octubre en un encuentro interreligioso en Asís, Italia, con motivo del 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por Juan Pablo II. Sin embargo, sus médicos desaconsejaron el viaje en helicóptero debido a que aún se recupera de una reciente operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

Además, León XIV aprobó el decreto que reconoce las "virtudes heroicas" de la argentina Margarita Bavosi, conocida como "Luminosa", quien vivió entre 1941 y 1985. Nacida en Buenos Aires, se unió a la Obra de María, vinculada al Movimiento de los Focolares, y realizó importantes tareas en Argentina y España. Falleció a los 43 años en Italia, a causa de una fibrosis pulmonar.