Caso Nancy Godoy: hallaron ropa quemada y su familia reforzó la hipótesis de un femicidio

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente buscada desde hace 20 días en Corrientes, sumó un hallazgo que podría resultar clave: encontraron restos de ropa quemada en la tapera que ocupaba uno de los detenidos, cerca de la escuela rural donde trabajaba. Las prendas serán peritadas para determinar si pertenecían a la mujer, cuyo paradero continúa sin conocerse.

Gustavo Briend, abogado de la familia, dijo a Cadena 3 que los elementos encontrados el domingo fortalecen la hipótesis de un femicidio, aunque remarcó que todavía esperan los resultados de los estudios. "Uno en el fondo, sobre todo conversando día a día con la familia, tiene la esperanza de que estemos equivocados, pero cada vez el círculo se cierra", expresó.

El letrado precisó que los fragmentos presentan, a simple vista, semejanzas con la campera que Nancy llevaba cuando fue por última vez al establecimiento. Esa apreciación deberá ser corroborada mediante las pericias y la búsqueda de rastros de ADN.

"Estos pedazos de ropa quemada coinciden a simple vista con la campera que usó Nancy cuando fue por última vez a esa escuela", sostuvo Briend. Además, señaló que aguardan la incorporación formal de informes sobre dispositivos secuestrados y evitó anticipar su contenido.

La causa tiene cinco detenidos. Entre los principales sospechosos se encuentran Ireneo Zarza, capataz del sector de la estancia donde funcionaba la escuela, y Sandoval. La vivienda precaria que ocupaba Zarza estaba a unos 150 o 200 metros del establecimiento.

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Según explicó el abogado, la investigación tomó un nuevo rumbo a partir de la declaración de Bordón, quien permanece detenido por falso testimonio. Briend aclaró que esa detención no responde a una imputación por participación directa en el presunto crimen.

A partir de ese relato, indicó, se realizaron allanamientos y se secuestraron cuchillos y prendas con manchas de sangre, además de otros elementos que deben ser analizados. Los restos quemados se sumaron a ese conjunto de evidencias.

Consultado sobre el posible móvil, Briend sostuvo que la principal línea de investigación apunta a un ataque sexual seguido de femicidio. Aclaró que esa secuencia surge de lo declarado por uno de los detenidos y que la pesquisa debe establecer qué ocurrió y qué responsabilidad habría tenido cada sospechoso.

En ese marco, el abogado señaló que la querella sospecha que Rosa Leguizamón, otra de las detenidas, pudo haber facilitado el ataque. "Nosotros creemos que lo hizo en calidad de entregadora", afirmó.

Para explicar esa sospecha, contó que Nancy se había alojado durante sus primeros días de trabajo en la casa de Leguizamón y su pareja, Nahuel, debido a las condiciones inhabitables de la escuela. Según Briend, esa convivencia inicial había generado un vínculo de mayor cercanía entre ambas.

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El abogado también fue consultado sobre una eventual relación entre la desaparición y el reclamo de la docente por el estado del establecimiento. Explicó que, al asumir, Nancy dejó asentadas las deficiencias edilicias en un acta que fue enviada a la supervisora de la zona y luego al Ministerio de Educación provincial.

Sin embargo, consideró que esa posible vinculación quedó relegada frente a otras hipótesis. "Si bien pudo haber causado malestar esa situación, no creo que tenga relación con esto", expresó, aunque aclaró que no descartan ninguna línea.

Nancy había comenzado la suplencia en agosto y permanecía en la zona de lunes a viernes. Los fines de semana regresaba a su casa. Briend relató que la familia la recordaba entusiasmada con el trabajo y con la posibilidad de continuar en el cargo si se jubilaba el director anterior.

El lugar tenía poca señal de celular y dificultades de acceso, que se agravaban cuando las lluvias hacían crecer los bañados y esteros. Pese a esas condiciones, aseguró el abogado, la docente quería seguir trabajando allí. Mientras continúa la búsqueda, la familia espera que los estudios pendientes permitan esclarecer su desaparición.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.