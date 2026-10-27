Caso Nancy Godoy: hallaron ropa quemada y su familia reforzó la hipótesis de un femicidio
El abogado Gustavo Briend dijo en Cadena 3 que las prendas se asemejan a una campera de la docente. La principal línea de investigación apunta a un ataque sexual y posterior crimen.
27/10/2026 | 13:45Redacción Cadena 3
FOTO: Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes.
-
Audio. Caso Nancy Godoy: hallaron ropa quemada y su familia refuerza la hipótesis de un femicidio
Ahora país
La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente buscada desde hace 20 días en Corrientes, sumó un hallazgo que podría resultar clave: encontraron restos de ropa quemada en la tapera que ocupaba uno de los detenidos, cerca de la escuela rural donde trabajaba. Las prendas serán peritadas para determinar si pertenecían a la mujer, cuyo paradero continúa sin conocerse.
Gustavo Briend, abogado de la familia, dijo a Cadena 3 que los elementos encontrados el domingo fortalecen la hipótesis de un femicidio, aunque remarcó que todavía esperan los resultados de los estudios. "Uno en el fondo, sobre todo conversando día a día con la familia, tiene la esperanza de que estemos equivocados, pero cada vez el círculo se cierra", expresó.
El letrado precisó que los fragmentos presentan, a simple vista, semejanzas con la campera que Nancy llevaba cuando fue por última vez al establecimiento. Esa apreciación deberá ser corroborada mediante las pericias y la búsqueda de rastros de ADN.
"Estos pedazos de ropa quemada coinciden a simple vista con la campera que usó Nancy cuando fue por última vez a esa escuela", sostuvo Briend. Además, señaló que aguardan la incorporación formal de informes sobre dispositivos secuestrados y evitó anticipar su contenido.
La causa tiene cinco detenidos. Entre los principales sospechosos se encuentran Ireneo Zarza, capataz del sector de la estancia donde funcionaba la escuela, y Sandoval. La vivienda precaria que ocupaba Zarza estaba a unos 150 o 200 metros del establecimiento.
/Inicio Código Embebido/
Corrientes, en el foco judicial. Prisión preventiva para dos peones rurales en el caso de Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes
Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales, están acusados de femicidio. El abogado de la familia aclaró que la situación es provisorio ante la consulta de Noticias Argentinas.
/Fin Código Embebido/
Según explicó el abogado, la investigación tomó un nuevo rumbo a partir de la declaración de Bordón, quien permanece detenido por falso testimonio. Briend aclaró que esa detención no responde a una imputación por participación directa en el presunto crimen.
A partir de ese relato, indicó, se realizaron allanamientos y se secuestraron cuchillos y prendas con manchas de sangre, además de otros elementos que deben ser analizados. Los restos quemados se sumaron a ese conjunto de evidencias.
Consultado sobre el posible móvil, Briend sostuvo que la principal línea de investigación apunta a un ataque sexual seguido de femicidio. Aclaró que esa secuencia surge de lo declarado por uno de los detenidos y que la pesquisa debe establecer qué ocurrió y qué responsabilidad habría tenido cada sospechoso.
En ese marco, el abogado señaló que la querella sospecha que Rosa Leguizamón, otra de las detenidas, pudo haber facilitado el ataque. "Nosotros creemos que lo hizo en calidad de entregadora", afirmó.
Para explicar esa sospecha, contó que Nancy se había alojado durante sus primeros días de trabajo en la casa de Leguizamón y su pareja, Nahuel, debido a las condiciones inhabitables de la escuela. Según Briend, esa convivencia inicial había generado un vínculo de mayor cercanía entre ambas.
/Inicio Código Embebido/
Causa judicial en Corrientes. Imputaron a cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes
Este viernes también se hará la audiencia de medidas de coerción contra los acusados.
/Fin Código Embebido/
El abogado también fue consultado sobre una eventual relación entre la desaparición y el reclamo de la docente por el estado del establecimiento. Explicó que, al asumir, Nancy dejó asentadas las deficiencias edilicias en un acta que fue enviada a la supervisora de la zona y luego al Ministerio de Educación provincial.
Sin embargo, consideró que esa posible vinculación quedó relegada frente a otras hipótesis. "Si bien pudo haber causado malestar esa situación, no creo que tenga relación con esto", expresó, aunque aclaró que no descartan ninguna línea.
Nancy había comenzado la suplencia en agosto y permanecía en la zona de lunes a viernes. Los fines de semana regresaba a su casa. Briend relató que la familia la recordaba entusiasmada con el trabajo y con la posibilidad de continuar en el cargo si se jubilaba el director anterior.
El lugar tenía poca señal de celular y dificultades de acceso, que se agravaban cuando las lluvias hacían crecer los bañados y esteros. Pese a esas condiciones, aseguró el abogado, la docente quería seguir trabajando allí. Mientras continúa la búsqueda, la familia espera que los estudios pendientes permitan esclarecer su desaparición.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en Corrientes. Detuvieron al presunto femicida de la docente Nancy Godoy en Esquina
Ireneo Zarza, capataz de la estancia donde funcionaba la escuela, quedó detenido. La Justicia ya no busca a la mujer con vida y profundiza los rastrillajes en la zona.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué se encontró en la investigación de Nancy Godoy? Se encontraron restos de ropa quemada en la tapera que ocupaba uno de los detenidos.
¿Quién es el abogado de la familia de Nancy Godoy? El abogado de la familia es Gustavo Briend.
¿Cuándo se realizó el hallazgo de la ropa? El hallazgo de la ropa se realizó el domingo.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en la tapera cerca de la escuela rural donde trabajaba Nancy Godoy.
¿Por qué se sospecha de un femicidio? Se sospecha de un femicidio debido a los elementos encontrados que refuerzan esa hipótesis, según el abogado.