Estudiantes perdió con Unión, se complicó en su camino a los playoffs y le dio una mano a Instituto

Estudiantes de La Plata no logró recuperarse del esfuerzo realizado en la semana pasada, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores, y sufrió una derrota por 3-1 ante Unión en la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El partido se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril.

La visita comenzó el encuentro en desventaja, ya que a los 40 minutos del primer tiempo, un autogol de Lucas Ayala puso al local en ventaja. Posteriormente, el Tatengue amplió su ventaja con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez en los minutos 5, 19 y 50 del segundo tiempo, respectivamente.

Con este resultado, Estudiantes descendió al undécimo puesto de la zona A, acumulando 14 puntos y siendo superado por el equipo dirigido por Leonardo Madelón, que se ubicó en el décimo lugar con tres puntos más.

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En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Instituto el sábado 31 de octubre a las 21:30, mientras que Unión visitará a Newell's el domingo 1 de noviembre a las 18:30.

La primera acción de peligro del partido fue para el local, con una recuperación de Cristian Tarragona cerca del área rival, quien intentó superar al arquero Fernando Muslera con un remate pinchado, aunque sin éxito.

El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Eric Meza desbordó por la derecha, y su centro se desvió en Lucas Ayala, cambiando la dirección y entrando en el arco defendido por Matías Mansilla.

En la segunda etapa, el local buscó el empate desde el inicio, y a los cinco minutos, Tarragona cabeceó al ángulo un centro desde la derecha, pero el gol se hizo esperar. A los 18 minutos, Marcelo Estigarribia aprovechó un rebote de Muslera tras un disparo lejano y empujó el balón al fondo de la red, dando vuelta el partido.

En el quinto minuto de descuento, Eric Ramírez selló el 3-1 final tras robar un balón al borde del área chica y definir con precisión, dejando a Estudiantes con un panorama complicado para sus aspiraciones en el torneo.

Este resultado, dejó a Instituto con serias chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Si la "Gloria" vence a Riestra clasificará por primera vez al torneo internacional.