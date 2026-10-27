Un llamado milagroso: cómo el 911 asistió a una joven que salvó a su mamá ahogada con alimento

Minutos de máxima tensión se vivieron en las últimas horas en una vivienda de la calle Santo Domingo al 1.500, en barrio San Nicolás de la ciudad de Córdoba, donde una mujer de 66 años que padece Parkinson salvó su vida de milagro tras ahogarse mientras ingería alimentos.

El dramático episodio ocurrió cuando su hija, desbordada por el pánico, logró comunicarse con la línea de emergencias 911 para pedir auxilio urgente.

Del otro lado de la línea, la operadora policial mantuvo una férrea serenidad y asumió el control de la situación. Ante la desesperación, la profesional comenzó a guiar a la joven paso a paso en tiempo real: le indicó cómo ubicarse detrás de la víctima, armar un puño y realizar las maniobras de compresión abdominal en la boca del estómago para lograr la expulsión del alimento.

Gracias a la precisión de las indicaciones telefónicas y a la inmediata respuesta de la hija, la mujer logró toser, desobstruir sus vías respiratorias y recuperar la respiración antes del arribo del auxilio médico.

En paralelo, un móvil del patrullero comisionado al lugar se hizo presente en el domicilio para constatar el estado de salud de la vecina, brindar contención emocional a la familia y coordinar el posterior protocolo sanitario.

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