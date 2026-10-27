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Un llamado milagroso: cómo el 911 asistió a una joven que salvó a su mamá ahogada con alimento

Una operadora de emergencias guió por teléfono a una vecina de barrio San Nicolás para auxiliar a su madre, que se ahogaba con comida. El desesperado audio del rescate.

27/10/2026 | 09:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Operadora del 911 de Córdoba.

FOTO: Operadora del 911 de Córdoba.

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  1.

    Audio. Un llamado milagroso: cómo el 911 asistió a una joven que salvó a su mamá ahogada con alimento

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Minutos de máxima tensión se vivieron en las últimas horas en una vivienda de la calle Santo Domingo al 1.500, en barrio San Nicolás de la ciudad de Córdoba, donde una mujer de 66 años que padece Parkinson salvó su vida de milagro tras ahogarse mientras ingería alimentos.

El dramático episodio ocurrió cuando su hija, desbordada por el pánico, logró comunicarse con la línea de emergencias 911 para pedir auxilio urgente.

Del otro lado de la línea, la operadora policial mantuvo una férrea serenidad y asumió el control de la situación. Ante la desesperación, la profesional comenzó a guiar a la joven paso a paso en tiempo real: le indicó cómo ubicarse detrás de la víctima, armar un puño y realizar las maniobras de compresión abdominal en la boca del estómago para lograr la expulsión del alimento.

Gracias a la precisión de las indicaciones telefónicas y a la inmediata respuesta de la hija, la mujer logró toser, desobstruir sus vías respiratorias y recuperar la respiración antes del arribo del auxilio médico.

En paralelo, un móvil del patrullero comisionado al lugar se hizo presente en el domicilio para constatar el estado de salud de la vecina, brindar contención emocional a la familia y coordinar el posterior protocolo sanitario.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la vivienda de Córdoba? Una mujer de 66 años se ahogó mientras comía y fue salvada por su hija tras comunicarse con el 911.

¿Quién pidió ayuda? La hija de la mujer, que estaba desbordada por el pánico, se comunicó con la línea de emergencias.

¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio ocurrió en las últimas horas, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En una vivienda de la calle Santo Domingo al 1.500, en barrio San Nicolás de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se resolvió la situación? La operadora del 911 guió a la hija en maniobras de compresión abdominal, permitiendo que la mujer recuperara la respiración antes de la llegada del auxilio médico.

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