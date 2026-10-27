Iban a un incendio, chocaron un colectivo y se incrustaron en la ex cárcel de Caseros: 10 heridos

FOTO: Accidente en Buenos Aires: camión de bomberos choca contra ex cárcel de Caseros dejando heridos

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Un camión de bomberos colisionó este martes contra la ex cárcel de Caseros, dejando al menos 10 heridos, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El accidente se produjo cuando el camión de bomberos, que se dirigía a atender un incendio, impactó contra el frente del antiguo complejo penitenciario en el barrio de Parque Patricios, tras chocar también con un colectivo y un auto particular.

El siniestro ocurrió en el cruce de avenida Caseros y Pichincha. Tras el impacto, tres bomberos quedaron atrapados en el vehículo, pero fueron rescatados y están a salvo.

En la zona se desplegó un gran operativo por parte del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, con la participación de las dotaciones de Ger Caballito, Ger Saavedra y Estación Barracas.

El informe oficial indica que hay 10 heridos, aunque ninguno presenta gravedad. Entre los afectados, un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital Penna con diagnóstico de traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Además, otros ocho heridos han sido enviados a los hospitales Argerich, Ramos y Piñero. Este grupo incluye a seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y un ocupante del vehículo particular.

Informe de Ariel Rodríguez.