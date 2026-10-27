Franco Colapinto busca revertir su racha negativa en el Gran Premio de México
El piloto argentino Franco Colapinto intentará dejar atrás su mala racha acumulando cuatro fechas sin puntos en el Gran Premio de México, que comienza este fin de semana.
FOTO: Colapinto buscará sumar puntos en México.
Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde tiene la intención de romper su mala racha, ya que no ha logrado sumar puntos en las últimas cuatro carreras.
La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez dará inicio este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina), respectivamente.
El sábado, los pilotos realizarán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 14:30, antes de la clasificación, que comenzará a las 18.
El evento culminará el domingo con la carrera, que, si el clima lo permite, dará inicio a las 17.
El Gran Premio de México representa un desafío significativo para Colapinto, quien ha tenido un desempeño complicado en las últimas fechas, con abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además de haber finalizado en el decimotercer puesto en Malasia.
Esta será la tercera participación de Colapinto en el GP de México, donde aún no ha conseguido sumar puntos. En 2024, tuvo una actuación discreta al terminar duodécimo, mientras que el año pasado finalizó en el decimosexto puesto, en un contexto difícil para Alpine.
Adicionalmente, este Gran Premio también será significativo para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 si logra sumar al menos dos puntos.
Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que busca recuperar su rendimiento?
Franco Colapinto es el piloto argentino que intenta revertir su mala racha en el GP de México.
¿Cuándo se llevarán a cabo las prácticas libres?
Las prácticas libres se realizarán el viernes, a las 15:30 y 19 (hora de Argentina).
¿Cuándo es la clasificación?
La clasificación se llevará a cabo el sábado a las 18.
¿Cuándo es la carrera del GP de México?
La carrera está programada para el domingo a las 17.
¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón?
Necesita sumar al menos dos puntos en el GP de México para convertirse en el campeón más joven de la F1.
[Fuente: Noticias Argentinas]