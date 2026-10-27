Franco Colapinto busca revertir su racha negativa en el Gran Premio de México

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde tiene la intención de romper su mala racha, ya que no ha logrado sumar puntos en las últimas cuatro carreras.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez dará inicio este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado, los pilotos realizarán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 14:30, antes de la clasificación, que comenzará a las 18.

El evento culminará el domingo con la carrera, que, si el clima lo permite, dará inicio a las 17.

El Gran Premio de México representa un desafío significativo para Colapinto, quien ha tenido un desempeño complicado en las últimas fechas, con abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además de haber finalizado en el decimotercer puesto en Malasia.

Esta será la tercera participación de Colapinto en el GP de México, donde aún no ha conseguido sumar puntos. En 2024, tuvo una actuación discreta al terminar duodécimo, mientras que el año pasado finalizó en el decimosexto puesto, en un contexto difícil para Alpine.

Adicionalmente, este Gran Premio también será significativo para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 si logra sumar al menos dos puntos.