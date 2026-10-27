La Justicia Federal ordenó el decomiso sin condena de varios bienes de "Pillín" Bracamonte

La Justicia federal de Rosario ordenó el decomiso sin condena de bienes que estaban a nombre de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, el histórico jefe de la barra de Rosario Central que fue asesinado el 9 de noviembre de 2024.

La decisión fue adoptada por el juez federal Carlos Vera Barros en el marco de una investigación por lavado de activos. Al resolver, el magistrado sostuvo que estaba acreditado el origen ilícito de los bienes y tuvo en cuenta el fallecimiento de Bracamonte, que impidió avanzar hacia una eventual condena penal en su contra.

El decomiso había sido solicitado por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari. Posteriormente, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en el expediente para respaldar el pedido y reclamar que los activos recuperados fueran destinados al organismo.

La resolución incluye una camioneta Ford Ranger, dominio NMM269, un inmueble ubicado en Álvarez Thomas 1870, de Rosario; y las participaciones societarias de Bracamonte en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.

En el caso de las firmas, la medida comprende las participaciones que Bracamonte tenía en ellas. La resolución no dispone el decomiso de la totalidad de las empresas.

"Esa decisión abarca un universo reducido de bienes que estaban todavía a nombre de Bracamonte, pero se investigan muchos otros más que fueron registrados después de la muerte a nombre de terceros como familiares y conocidos", confirmaron fuentes judiciales a Cadena 3 Rosario.

La investigación y el pedido de la UIF

En su presentación ante el juzgado, la UIF indicó que en la causa se investigan presuntas maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas principalmente con extorsiones y coacciones a empresas contratistas de la industria de la construcción, así como con actividades desarrolladas desde la conducción de la barra de Rosario Central.

Según el organismo, la investigación identificó una estructura patrimonial compuesta por inmuebles, vehículos y participaciones societarias cuya adquisición y utilización serían incompatibles con la capacidad económica declarada por Bracamonte.

La UIF también señaló que se investigó el uso de familiares, allegados y sociedades como titulares registrales de bienes que, según la hipótesis de la pesquisa, habrían integrado su patrimonio real.

El organismo apoyó el decomiso solicitado por los fiscales y pidió que los bienes recuperados fueran destinados a su financiamiento. En la resolución, el juzgado tuvo presente esa presentación y ordenó el decomiso, aunque no dispuso expresamente allí la asignación de los activos a la UIF.

Decomiso sin condena

Al fundamentar la medida, Vera Barros invocó las normas que permiten el decomiso sin una condena penal en determinadas circunstancias. Además del fallecimiento de Bracamonte y del origen ilícito de los bienes que el juzgado consideró acreditado, la resolución consignó que se dio intervención a una defensora de menores en representación de los herederos menores de edad y que no se registraron peticiones de estos.

El documento también ordenó comunicar a la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el secuestro de vehículos realizado durante procedimientos de Gendarmería Nacional del 28 de septiembre y ponerlos a su disposición.

Con información de Hernán Funes.