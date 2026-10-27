Fiscal del caso Ivana Garcilazo: "Estamos pensando y analizando la posibilidad de apelar"

La fiscal Carla Ranciari, una de las integrantes del equipo que llevó adelante la acusación por el crimen de Ivana Garcilazo, confirmó que analizará junto a su colega Laura Ricardo la posibilidad de apelar las condenas de 20 años de prisión para dos de los acusados y de 18 años para el tercero. En diálogo con Cadena 3, explicó los argumentos del tribunal y sostuvo que deberán estudiar los fundamentos completos de la sentencia antes de tomar una decisión.

“Es cierto, la Fiscalía había hecho un pedido al momento de presentar la acusación de 30 años de prisión, evaluando distintas circunstancias del caso”, señaló Ranciari. Sin embargo, indicó que los jueces realizaron otra valoración de las circunstancias personales de cada acusado, su conducta posterior al hecho y, principalmente, la calificación de la conducta como homicidio con dolo eventual y no con dolo directo.

La fiscal explicó que esa diferencia resulta central para entender por qué las penas fueron inferiores a las solicitadas por la acusación. “No se probó en el juicio que quisieran matar a una persona determinada, sino que lo hicieron sabiendo que podían matar y así siguieron adelante y aceptaron esa posibilidad de que ocurra el desenlace fatal”, sostuvo. Como ejemplo de dolo directo, mencionó un caso en el que una persona dispara un arma de fuego contra otra con la finalidad explícita de causarle la muerte.

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El crimen de Garcilazo ocurrió hace tres años, cuando la víctima regresaba en moto junto a su pareja desde el estadio Gigante de Arroyito, tras un clásico rosarino. En la avenida Ovidio Lagos, a la altura de la zona sur de Rosario, fueron agredidos con piedras por tres hombres. Uno de los proyectiles impactó en Ivana y la caída le provocó lesiones mortales.

Uno de los interrogantes durante el proceso fue determinar cuál de los tres acusados había arrojado la piedra que causó la muerte. Ranciari afirmó que ese punto no pudo establecerse con certeza, pero remarcó que la Fiscalía consiguió probar la participación de todos. “Para la Fiscalía y para el Tribunal es indiferente quién de los tres arrojó el piedrazo”, explicó, al considerar que los tres contribuyeron al resultado fatal.

La funcionaria judicial destacó que varios testimonios permitieron acreditar que los acusados arrojaron piedras durante el ataque. “Los tres estaban abonando a ese resultado. Los tres se representaron la posibilidad de que con alguna de esas piedras que ellos estaban arrojando (...) el resultado iba a ocurrir de todos modos”, afirmó. Según la acusación, el peligro no se limitaba al impacto de los proyectiles, sino también a la posibilidad de que la víctima cayera sobre el pavimento o fuera atropellada en una avenida de intenso tránsito.

Ranciari también se refirió a los primeros momentos de la investigación, cuando todavía no se había identificado a los responsables. Según relató, la Policía había detenido inicialmente a otras personas que realizaban actos similares en las inmediaciones del estadio de Newell’s Old Boys. Los acusados del caso, al enterarse de esas detenciones, habrían intentado desligarse de la responsabilidad, aunque esas personas recuperaron rápidamente la libertad y la Fiscalía logró identificar a los verdaderos implicados días después.

Consultada sobre el contexto de violencia alrededor del fútbol, la fiscal coincidió con la interpretación expuesta por la jueza Natalia Benvenuto durante la lectura del veredicto. La magistrada había señalado que la muerte de Ivana no ocurrió en un vacío social, sino en una ciudad atravesada por la pasión futbolística y por situaciones en las que el rival pasa a ser considerado un enemigo. Para Ranciari, ese marco permite explicar la agresión.

“Ese es el motivo por el cual estas tres personas se ubicaban en ese lugar estratégico, que es de alto paso, de alto tránsito”, afirmó. Según describió, los acusados estaban enojados por el resultado del partido y atacaron a personas que identificaron como simpatizantes del equipo contrario. La fiscal sostuvo que ese fue el contexto que desencadenó la conducta que terminó con la vida de Garcilazo.

Respecto de la disconformidad expresada por la familia de Ivana ante las penas impuestas, Ranciari confirmó que la Fiscalía comparte la necesidad de analizar si corresponde recurrir la decisión. “Por supuesto que estamos pensando y analizando la posibilidad de apelar”, aseguró. Aclaró, no obstante, que la definición se tomará junto a Laura Ricardo una vez que puedan estudiar íntegramente los argumentos del tribunal.

La fiscal precisó que los fundamentos completos de la sentencia estarían disponibles dentro del plazo de diez días establecido por el ordenamiento procesal. Aunque los jueces adelantaron algunas explicaciones durante la audiencia, consideró necesario examinar en detalle los criterios utilizados para fijar las penas y la situación particular de cada condenado.

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Ranciari reconoció que las sanciones quedaron por debajo de los 30 años solicitados por la acusación, pero sostuvo que el tribunal impuso penas elevadas. “Entendemos que son penas altas y que no dejan de ser justas”, manifestó, al explicar que esa valoración está relacionada con la calificación jurídica adoptada y con las circunstancias específicas del caso.

La posibilidad de apelar dependerá, entonces, del análisis de los fundamentos y de la evaluación de los criterios aplicados por los jueces. “Vamos a evaluar bien los fundamentos que tienen que ver con la determinación de la pena y en particular la de cada uno de los tres acusados para ver si efectivamente presentamos una apelación respecto de la pena”, concluyó Ranciari.

Tras conocerse el fallo, Silvina Garcilazo, hermana de la víctima, había expresado su indignación por la duración de las condenas y anticipado que la familia reclamaría una pena de 30 años. “La vida de Ivana valía mucho más que eso”, sostuvo. También aseguró que acompañarán el reclamo hasta las últimas instancias para buscar una sanción que consideren acorde con la gravedad del crimen.

Entrevista de Alberto Lotuf.