Consejos para cuidar tus plantas de interior y mantenerlas saludables

Las plantas de interior no solo añaden calidez y vitalidad a cualquier habitación, sino que también ofrecen beneficios psicológicos como la mejora del estado de ánimo, la reducción del estrés y el aumento de la productividad. Por eso, el cuidado adecuado de estas plantas es fundamental, y uno de los aspectos más importantes es la forma en que se las riega.

El mejor momento para regar las plantas de interior es por la mañana. Según Emily Bauer, fundadora de Jungle, una empresa de diseño y cuidado de plantas en Nueva York, "regar las plantas de interior por la mañana les permite acceder a la humedad antes de las partes más brillantes y cálidas del día, y cualquier agua que salpique sobre las hojas tiene tiempo de secarse". Tammy Sons, horticultora de tercera generación en TN Nursery en Altamont, TN, también coincide: "Regar por la mañana es siempre lo mejor, siempre antes del amanecer". Sin embargo, advierte que las plantas del desierto, como los cactus, no se benefician de este riego matutino.

Por otro lado, regar por la noche no es recomendable. Esta práctica puede contribuir al crecimiento de moho, hongos e incluso a la pudrición de las raíces. Peter Brian Morris, horticultor en Nueva York, explica que "regar por la noche significa que el agua permanecerá más tiempo sobre las hojas, lo que permite que esporas fúngicas y bacterianas germinen e infecten la hoja". Aunque en algunas ocasiones, las necesidades de humedad pueden superar estos riesgos. Bauer menciona que "la preocupación es dejar el follaje húmedo o el suelo constantemente empapado, especialmente en una habitación fresca con poco flujo de aire". Si se encuentra una planta seca y sedienta por la noche, es aceptable regarla.

La ubicación de las plantas también es crucial. Es importante tener en cuenta dónde se colocan en el hogar, ya que ciertos lugares pueden dañarlas. Morris advierte que "los rayos del sol que golpean una gota de agua sobre una hoja pueden funcionar como una lente y quemar la hoja". Por lo tanto, es recomendable mantener ciertas plantas de interior fuera de la luz solar directa para reducir el riesgo de quemaduras en las hojas, sobrecalentamiento y secado rápido del suelo.

Además, es necesario adaptar el riego a la posición de la planta. Bauer señala que "la misma planta puede tener necesidades de riego muy diferentes al lado de una ventana soleada en comparación con el lado opuesto de la habitación". También se debe verificar nuevamente cuando cambien las estaciones o se encienda la calefacción. Una rutina que funcionó en julio puede necesitar ajustes en enero, incluso si la planta no se ha movido.

La temperatura del agua juega un papel fundamental en el cuidado de las plantas de interior. Morris aconseja usar agua tibia: "El agua debe estar moderadamente caliente, un poco más que la temperatura ambiente. Esto ayuda en la absorción en el suelo. Algunas especies de raíces de orquídeas se romperán si se riegan con agua muy fría".

A pesar de que la hidratación adecuada es crucial para la salud y el desarrollo de las plantas, el exceso de riego puede causar estragos y tener el efecto contrario. Morris enfatiza que "la frecuencia del riego es, de lejos, el aspecto más importante a controlar". Regar con demasiada frecuencia puede llevar a que las raíces se asfixien por falta de oxígeno y mueran. Para prevenir esto, Sons recomienda informarse sobre las plantas que se tienen y el horario de riego adecuado que necesitan. "Aprende los tipos de plantas que tienes y el horario de riego adecuado que necesitan", aconseja.

Las plantas apreciarán la rutina y, sin duda, también lo harás tú.