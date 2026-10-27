Brasil se abarató tras las elecciones y se dispararon las consultas para las vacaciones
La devaluación del real frente al dólar encendió el interés de los cordobeses. Los precios en gastronomía y compras en destino están hasta un 40% más económicos.
27/10/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Bombinhas, uno de los destinos favoritos en Santa Catarina.
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La reciente devaluación del real brasileño tras el escenario electoral provocó un inmediato e inesperado giro en las reservas para la próxima temporada de verano.
Tras meses de incertidumbre y un ritmo de ventas que se ubicaba entre un 20% y un 25% por debajo del año anterior, las agencias de viajes registraron una fuerte ola de consultas impulsada por la brecha cambiaria.
Gustavo Beggiato, titular de la firma Beggia Turismo, confirmó la reactivación del mercado y destacó que la devaluación impacta de forma directa en el consumo diario de los veraneantes: "Brasil se ha puesto muy accesible, los precios son bastante tentadores. Sobre todo lo que es la gastronomía de allá, las compras, el súper; hay una diferencia de entre un 30% y un 40% con respecto a acá".
Pese al abaratamiento del costo de vida en las playas brasileñas, el especialista aclaró que las tarifas de los paquetes turísticos (alojamiento y transporte) se mantienen estables debido a que fueron contratadas previamente: "Los paquetes están dolarizados desde julio o agosto. Un paquete terrestre de 7 noches con media pensión y hotel tres estrellas ronda los 700 dólares por persona, mientras que en avión asciende a unos 1.100 o 1.150 dólares para el sur de Brasil".
Además de las razones económicas, la postergación de las compras se debió a factores climáticos y a un cambio en los hábitos del consumidor, que ahora prefiere fragmentar sus vacaciones en viajes más cortos.
No obstante, los operadores del sector se muestran optimistas de cara a noviembre y diciembre, confiando en que el destino favorito de los cordobeses terminará consolidando una buena temporada.
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¿Qué provocó un giro en las reservas para la próxima temporada de verano? La reciente devaluación del real brasileño tras el escenario electoral.
¿Quién confirmó la reactivación del mercado turístico? Gustavo Beggiato, titular de la firma Beggia Turismo.
¿Cuánto se mantiene estable el costo de los paquetes turísticos? Las tarifas de los paquetes turísticos se mantienen estables debido a que fueron contratadas previamente.
¿Qué factores además de la economía influyeron en la postergación de compras? Factores climáticos y un cambio en los hábitos del consumidor.
¿Qué esperan los operadores del sector para noviembre y diciembre? Confían en que el destino favorito de los cordobeses consolidará una buena temporada.