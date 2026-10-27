La Semana de la Ciencia en Santa Fe y Entre Ríos reunió a miles de estudiantes y científicos

Durante septiembre y octubre, el Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Santa Fe realizó una nueva edición de la "Semana de la Ciencia". Esta iniciativa abarcó seis ciudades, incluyendo Santa Fe, Esperanza, Rafaela, Reconquista, Gálvez y la localidad entrerriana de Diamante, y reunió a más de 500 miembros de la comunidad científica y académica.

El evento, que se lleva a cabo desde hace más de una década, busca fomentar el interés por el conocimiento y las prácticas científicas entre niños, jóvenes y docentes. A través de diversos recursos didácticos y actividades interactivas, se promueve la participación de diferentes actores académicos y sociales, generando espacios de intercambio y aprendizaje.

En Santa Fe, por tercer año consecutivo, el evento se organizó en conjunto entre el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), lo que permitió articular capacidades y recursos humanos. La agenda fue desarrollada por el área de Comunicación Social del CONICET y la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL.

Rubén Spies, director del CCT, destacó que "esta alianza estratégica potencia nuestras capacidades y refleja el compromiso compartido de ambas instituciones con la democratización del conocimiento". Por su parte, Larisa Carrera, secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, subrayó la importancia de que los jóvenes vean la ciencia como una herramienta transformadora.

En total, se llevaron a cabo más de 30 actividades en el Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano" en Santa Fe, con la participación de diferentes institutos como el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL) y el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), entre otros.

En Entre Ríos, el CICYTTP abrió sus puertas el 13 y 14 de octubre, ofreciendo talleres de microscopía, fósiles, arqueología y ecología, así como visitas a laboratorios. La inauguración fue acompañada por un dúo musical y una muestra fotográfica.

El evento culminó el 20 de octubre con la presentación del bio-musical "Christiane", protagonizado por Belén Pasqualini, quien relató la historia de su abuela, una destacada investigadora del CONICET. El espectáculo cautivó al público, que despidió a la actriz con un aplauso de pie.

La Semana de la Ciencia se reafirmó como un espacio esencial para democratizar el conocimiento científico y fomentar vocaciones científicas en jóvenes y niños, demostrando que la ciencia, el arte y la tecnología son herramientas vitales para la sociedad.