Medicamentos comunes podrían facilitar la propagación de virus peligrosos en el organismo

Los medicamentos antiinflamatorios, aunque diseñados para aliviar enfermedades, pueden tener efectos secundarios no deseados que ponen en riesgo a los pacientes. Un reciente estudio de científicos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) reveló que ciertos fármacos antiinflamatorios podrían facilitar la infección por virus peligrosos en el cuerpo.

Según el profesor Denis Kainov, del Departamento de Medicina Clínica y Molecular de NTNU, "hemos encontrado un efecto secundario sorprendente y potencialmente grave de una clase de medicamentos antiinflamatorios. Pueden ayudar a que los virus se propaguen más fácilmente en el organismo".

Los medicamentos en cuestión son los inhibidores de la quinasa Janus, o JAKs, que se prescriben comúnmente para controlar la inflamación. Sin embargo, sus efectos sobre el sistema inmunológico pueden dejar al cuerpo más vulnerable a infecciones virales.

Entre los virus que podrían aprovecharse de este efecto se encuentran el virus de la fiebre del Valle del Rift, la influenza A, el adenovirus y el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Estos virus pueden provocar enfermedades significativas, lo que hace que cualquier tratamiento que aumente su capacidad de propagación sea una preocupación seria.

En un estudio publicado en NAR Molecular Medicine, Kainov y su equipo investigaron cómo los inhibidores de JAK afectan la capacidad del cuerpo para defenderse de los virus. El investigador Erlend Ravlo, quien realizó su doctorado en NTNU, explicó que "los inhibidores de JAK se recetan a menudo para enfermedades autoinmunes y condiciones inflamatorias como la artritis reumatoide".

A pesar de su efectividad en la reducción de la inflamación, estos medicamentos también suprimen ciertas respuestas inmunitarias, interfiriendo con los mecanismos que normalmente protegen al cuerpo de infecciones virales. "En particular, los medicamentos suprimen una vía de señalización inmunológica importante que ayuda a proteger las células sanas de ataques virales", agregó Ravlo.

El equipo de investigación descubrió que los inhibidores de JAK, incluyendo el medicamento baricitinib, pueden reducir la actividad de los genes involucrados en la lucha contra las infecciones virales. El investigador Aleksandr Ianevski afirmó que "estos genes juegan un papel crucial en la respuesta del cuerpo a las infecciones virales".

Cuando los inhibidores de JAK interfieren con este sistema de señalización inmunológica, debilitan una capa importante de protección antiviral. Sin la respuesta defensiva habitual, los virus pueden encontrar más fácil establecer una infección y propagarse entre las células.

Para investigar estos efectos, los científicos combinaron métodos avanzados de virología con análisis de expresión génica y tecnología de organoides. Sus experimentos incluyeron células de los pulmones, ojos y cerebro, así como modelos de órganos en miniatura cultivados en laboratorio. Estas aproximaciones permitieron al equipo examinar cómo los medicamentos afectan las defensas antivirales en diferentes tipos de tejidos humanos.

A pesar de que los inhibidores de JAK son efectivos en el tratamiento de la inflamación, este estudio muestra que pueden representar un riesgo oculto para pacientes con infecciones virales latentes o activas. Ravlo recomendó que los profesionales de la salud sean cautelosos al recetar estos medicamentos durante períodos de mayor transmisión viral.

Los investigadores también sugirieron que las propiedades inmunosupresoras que crean riesgos potenciales para los pacientes podrían ofrecer ventajas en ciertos entornos de investigación. Bajo condiciones controladas de laboratorio, estos efectos podrían ayudar a los científicos a desarrollar vacunas o evaluar medicamentos antivirales potenciales.

Los hallazgos subrayan la importancia de considerar cuidadosamente los riesgos asociados con los inhibidores de JAK, especialmente cuando los pacientes pueden tener ya una infección viral o durante brotes. Los investigadores esperan que sus descubrimientos fomenten una mayor conciencia sobre cómo los inhibidores de JAK influyen en el sistema inmunológico y apoyen investigaciones adicionales sobre sus usos más seguros y efectivos.

El profesor Magnar Bjørås del Departamento de Medicina Clínica y Molecular proporcionó una importante experiencia científica y aseguró la mayor parte de la financiación para la investigación. Se recibió apoyo financiero adicional de la Autoridad de Salud Regional de Noruega Central, la Autoridad de Salud Regional del Sureste de Noruega, el Consejo de Investigación de Noruega y el Consejo de Investigación de Suecia.