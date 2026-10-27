Un rayo láser podría hacer la memoria de las computadoras 1,000 veces más rápida

Un equipo de científicos de la Universidad de California en San Diego presentó un avance sorprendente en el almacenamiento de información digital, utilizando luz en lugar de imanes. Este método podría allanar el camino para dispositivos de memoria más pequeños, rápidos y eficientes en términos energéticos. Al moldear y reducir con precisión un rayo láser ultrarrápido, los investigadores lograron cambiar los estados magnéticos de un material, proceso básico para escribir datos digitales. La técnica podría operar más de 1,000 veces más rápido que los métodos convencionales de conmutación magnética.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, reveló que los sistemas de almacenamiento modernos, como los discos duros, dependen de pequeñas regiones magnéticas para codificar información como 1s y 0s. Escribir nuevos datos generalmente implica aplicar un campo magnético externo para cambiar la orientación de estas regiones, un proceso que consume mucha energía y limita la velocidad de grabación.

El equipo de UC San Diego propuso una alternativa utilizando luz para modificar estos estados magnéticos, en un proceso denominado conmutación óptica. La luz puede entregar energía en ráfagas extremadamente cortas y enfocarse en áreas diminutas, lo que permitiría escribir información magnética mucho más rápido y con menor consumo energético. Según los investigadores, la conmutación óptica podría alcanzar velocidades más de 1,000 veces superiores a las de los métodos que dependen de campos magnéticos externos.

Optimización del rayo láser para mejorar el almacenamiento de datos

Para lograr esto, los ingenieros emplearon un láser ultrarrápido especializado y modificaron cuidadosamente la forma y el tamaño de su haz. El haz resultante fue significativamente más pequeño que los utilizados en experimentos anteriores, con una reducción de decenas de órdenes de magnitud. Este control preciso sobre la luz también podría permitir almacenar considerablemente más información en un espacio limitado. Al dirigir la energía del láser hacia regiones magnéticas más pequeñas, los futuros dispositivos de memoria podrían contener más datos sin aumentar su tamaño físico.

El profesor Abdoulaye Ndao, autor principal del estudio, afirmó: "Cuanto más pequeño es el tamaño del haz, más densa y compacta es la memoria óptica". Hasta ahora, la conmutación óptica enfrentaba dos limitaciones importantes. Experimentos anteriores solo habían logrado resultados con estructuras magnéticas extremadamente delgadas, que contenían no más de tres capas magnéticas, y el proceso requería luz con una polarización particular, es decir, que sus ondas electromagnéticas debían estar orientadas de cierta manera.

"Experimentos previos habían encontrado que aumentar el grosor del material más allá de tres capas suprimía la conmutación óptica", explicó Ndao. "Eso imponía una restricción sobre el grosor general del material magnético y, por lo tanto, su capacidad para retener memoria a largo plazo". Estas limitaciones restringieron la utilidad potencial de la memoria óptica, especialmente porque las estructuras magnéticas más gruesas pueden ayudar a conservar la información almacenada durante períodos prolongados.

Superando una barrera importante en la memoria magnética

Al reconfigurar y reducir el tamaño del haz láser, Ndao y su equipo encontraron una forma de sortear ambos obstáculos. Lograron demostrar la conmutación óptica en una estructura magnética sustancialmente más gruesa que contenía nueve capas alternas de platino y cobalto, y mostraron que el proceso funcionaba sin requerir una polarización específica de la luz.

El estudiante de doctorado Muhammad Waleed Khalid, primer autor del estudio, indicó: "Hemos diseñado ópticamente la luz para cambiar la física que ocurre en el material a micro y nanoescala". La técnica consiste en concentrar la energía del láser en una región extremadamente pequeña y entregar una secuencia de pulsos ultrarrápidos. Los primeros pulsos calientan brevemente un área localizada del material magnético, provocando que una pequeña región invierta su orientación magnética. Pulsos adicionales amplían gradualmente esa región invertida hasta que el nuevo estado magnético se vuelve estable.

Esta secuencia controlada permite a los investigadores manipular el magnetismo de maneras que no se habían logrado con haces láser convencionales. "Trabajar con un láser especializado nos permitió diseñar ópticamente el haz para que tuviera una forma y tamaño específicos", agregó Khalid. "Eso nos dio la oportunidad de explorar física fundamental que no se puede realizar con láseres de haz convencionales".

Un descubrimiento inesperado que requirió pruebas repetidas

Los resultados inusuales inicialmente resultaron difíciles de establecer dentro de la comunidad científica. Debido a que los efectos diferían enormemente de lo que sugerían experimentos anteriores, los investigadores necesitaron realizar pruebas adicionales extensivas para confirmar sus observaciones. Khalid comentó: "Los efectos que estábamos viendo eran tan nuevos y extraños que tuvimos dificultades para convencer a otros en el campo de que nuestro descubrimiento no fue un golpe de suerte. Pasamos mucho tiempo y esfuerzo repitiendo y verificando nuestros experimentos para sustentar nuestro trabajo ante la comunidad óptica".

El avance surgió de una colaboración entre investigadores especializados en dos áreas que rara vez se intersectan: la óptica, que se centra en la luz, y los materiales magnéticos. El equipo de investigación de óptica de Ndao trabajó con Eric Fullerton, experto en materiales magnéticos de película delgada en UC San Diego. Fullerton es profesor de ingeniería eléctrica y de computación y de ingeniería química y nanoingeniería, así como profesor titular en el Centro de Investigación de Memoria y Grabación de la universidad.

La combinación de estas áreas de especialización permitió al equipo investigar un problema establecido en la memoria magnética desde una perspectiva diferente. En lugar de desarrollar un material magnético con nuevas propiedades, los investigadores se centraron en cambiar cómo la luz interactúa con un material existente.

"En lugar de diseñar un nuevo material para permitir la conmutación óptica, rediseñamos la luz misma y mostramos nuevas propiedades que no se pensaban posibles anteriormente", concluyó Ndao.

El próximo desafío para la memoria de computadoras ultrarrápidas

Aunque los resultados apuntan a posibilidades prometedoras para las futuras tecnologías de almacenamiento, aún existen obstáculos técnicos significativos antes de que la conmutación óptica pueda utilizarse en dispositivos electrónicos cotidianos. Uno de los principales desafíos es el láser ultrarrápido especializado requerido para los experimentos. Las versiones actuales no son fácilmente incorporables en chips de computadora, lo que dificulta la integración práctica.

Los investigadores están considerando otras formas de lograr resultados similares, incluyendo la identificación de materiales magnéticos que podrían responder a sistemas láser más adecuados para la integración en hardware electrónico. También están intentando reducir aún más el tamaño del haz láser, con un objetivo de solo unos pocos cientos de nanómetros. Para lograr esto, el equipo está explorando estructuras ópticas capaces de concentrar la luz en regiones cada vez más pequeñas.

Estos esfuerzos buscan comprender cómo la luz diseñada con precisión puede manipular el magnetismo a escalas extremadamente pequeñas. Si se pueden superar los desafíos de ingeniería restantes, este enfoque podría ayudar a habilitar una nueva generación de dispositivos de memoria compactos y de alta densidad, capaces de escribir información digital a velocidades mucho mayores.