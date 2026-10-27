Descubren un planeta de lava con una atmósfera sorprendente y un "protector solar" gigante

Un equipo internacional de astrónomos descubrió que el planeta TOI-561 b, ubicado a 280 años luz de la Tierra, podría estar protegido por una densa atmósfera y una capa de nubes reflectantes que actúan como un "protector solar" gigante. Este hallazgo desafía las teorías previas que indicaban que las condiciones extremas del planeta habrían llevado a la pérdida de su atmósfera hace miles de millones de años.

Las observaciones realizadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) durante 37 horas permitieron a los científicos monitorear casi cuatro órbitas completas de TOI-561 b alrededor de su estrella. Estos datos sugieren que el planeta podría tener una atmósfera considerable, aunque sus condiciones son demasiado hostiles para la vida tal como la conocemos.

La atmósfera parece ayudar a reflejar alrededor del 75% de la radiación proveniente de su estrella, posiblemente gracias a una capa de nubes de silicatos altamente reflectantes que impiden que la superficie alcance las temperaturas extremas esperadas en un planeta rocoso expuesto. Además, se observó que esta atmósfera podría redistribuir el calor desde el lado iluminado hacia el lado oscuro del planeta, contribuyendo a la moderación de las temperaturas.

Un planeta que desafía la lógica

Los científicos aún no están seguros de qué gases componen exactamente la atmósfera de TOI-561 b. Una posibilidad es que contenga una capa gruesa de dióxido de carbono, similar a la atmósfera de Venus, pero en condiciones mucho más cálidas. Otra alternativa es que esté dominada por dióxido de azufre, un gas que emana de la actividad volcánica, como la que se observa en la luna Io de Júpiter.

La Doctora Anjali Piette, astrofísica de la Universidad de Birmingham, expresó: "Nuestro descubrimiento desafía las teorías actuales. Esperaríamos que un planeta rocoso fuertemente irradiado como TOI-561 b hubiera perdido su atmósfera hace miles de millones de años. Sin embargo, la evidencia sugiere que aún posee una atmósfera significativa hoy en día, lo que plantea grandes interrogantes sobre su origen y mantenimiento".

La clave de su reflectividad

Los datos anteriores mostraron que el lado diurno de TOI-561 b era significativamente más fresco de lo que se esperaba para un planeta rocoso oscuro que orbita tan cerca de su estrella. Este comportamiento inusual sugirió que gran parte de la energía entrante se estaba reflejando o redistribuyendo en lugar de calentar la superficie. Al observar el lado oscuro del planeta, los investigadores encontraron que este hemisferio no era lo suficientemente cálido para explicar toda la energía que faltaba, lo que llevó a la conclusión de que TOI-561 b refleja aproximadamente el 75% de la luz estelar que recibe.

Para entender esta alta reflectividad, el equipo comparó las mediciones del telescopio con modelos climáticos del planeta. Las simulaciones sugieren que nubes con minerales de silicatos, como el dióxido de silicio (SiO2) y silicato de magnesio (MgSiO3), podrían formarse sobre el lado diurno, reflejando la radiación antes de que llegue a la superficie.

La Profesora Lisa Dang, quien lideró el proyecto en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, comentó: "Medimos cómo cambiaron el brillo y el calor del planeta a lo largo de su órbita. Esta técnica, conocida como curva de fase, reveló que el planeta refleja una cantidad significativa de luz de su estrella y que el calor se redistribuye en lugar de concentrarse solo en el lado iluminado, lo que sugiere la presencia de una atmósfera".

¿Un océano de lava que mantiene la atmósfera?

Los nuevos hallazgos refuerzan la evidencia anterior de que TOI-561 b tiene una atmósfera densa que podría ser continuamente renovada por gases que escapan de su interior fundido. Esta posibilidad podría explicar cómo el planeta ha mantenido su atmósfera a pesar de la intensa radiación de su estrella durante miles de millones de años. En lugar de simplemente perder sus gases al espacio, el vasto reservorio de roca fundida en su superficie podría estar liberando constantemente nuevo material a la atmósfera.

Los investigadores ahora esperan determinar si TOI-561 b se asemeja más a un Venus extremadamente caliente o a una versión más intensa de la luna volcánica Io. Observaciones adicionales con el JWST en longitudes de onda más largas podrían revelar detalles importantes sobre la composición química de la atmósfera y ayudar a resolver el misterio de su supervivencia a largo plazo. La Profesora Dang agregó: "La próxima gran pregunta que buscaremos responder es si la atmósfera de TOI-561 b se asemeja a la de Venus o a una versión extrema de Io. Observar el planeta en longitudes de onda más largas con el JWST podría proporcionarnos información valiosa sobre cómo un planeta tan caliente ha mantenido su atmósfera durante miles de millones de años".