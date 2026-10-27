Regalarán calzado para visibilizar la crisis del sector: "Pasé de fabricar 4 mil pares al día a 200"

Fabricantes de calzado entregarán más de mil pares de zapatos este martes como forma de protesta por la caída de la producción y el avance de las importaciones. Leonardo Hammoud, dueño de Nazaria e integrante de Zapateros Unidos, advirtió que la actividad atraviesa una situación crítica y que muchas fábricas debieron cerrar.

“Desde que está este gobierno, la crisis se ha profundizado muchísimo más debido a la importación de zapatos de manera indiscriminada, tanto legal como ilegal”, sostuvo Hammoud en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario. Según explicó, también ingresa mercadería de contrabando desde países limítrofes, mientras la falta de consumo agrava las dificultades de los fabricantes nacionales.

El empresario aseguró que su propia fábrica refleja el deterioro de la actividad: llegó a tener 108 empleados y actualmente conserva 12. Además, contó que pasó de fabricar entre 3.000 y 4.000 pares de zapatos por día a producir apenas 200. “Hoy estamos perdiendo plata ya hace más de un año. Todas las fábricas de calzado están paradas, han cerrado más de 200 fábricas y se han perdido muchísimos puestos de trabajo”, afirmó.

Hammoud defendió la capacidad de la industria argentina para competir y cuestionó la posibilidad de reemplazar la producción local por productos importados. “Tenemos uno de los mejores cueros del mundo, es una industria bastante competitiva. Nosotros hemos competido siempre con Brasil, no con China, porque China le gana al mundo directamente”, señaló. En ese sentido, consideró que las condiciones de producción del país asiático hacen muy difícil competir con sus precios.

Frente a quienes plantean que las fábricas que no pueden competir deben cerrar para que los consumidores accedan a calzado más barato, el integrante de Zapateros Unidos respondió: “Es muy bruto hablar así de un economista bruto que no ve lo que hay detrás de todo eso”. Y agregó: “La industria del calzado no es que no sirve, sí que sirve. Danos las mismas herramientas y nosotros siempre servimos”.

La entrega de calzado se realizará este martes en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa reunirá a fabricantes de distintas empresas, que aportarán pares para distribuir entre las personas que se acerquen. Hammoud explicó que cada participante prevé contribuir con unos 20 pares, aunque estimó que el total superará los mil. Además, anunció una conferencia de prensa a las 15 en la sede sindical de Perú 322 para exponer la situación del rubro.

Por último, el empresario adelantó que el sector organiza una marcha nacional para noviembre en defensa de la industria argentina. “La industria nacional genera riqueza acá, en la Argentina. Queda acá la inversión: uno invierte más, compra más máquinas, compra más gente”, remarcó. Y advirtió sobre las consecuencias del cierre de establecimientos: “Ojalá que vuelva a abrir, porque fábrica que cierra, fábrica que no habrá más”.

Entrevista de Alberto Lotuf.