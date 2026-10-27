FOTO: Recompensa de hasta 2.5 millones para localizar a prófugo por el crimen de un comisario en La Matanza

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – La provincia de Buenos Aires ha decidido ofrecer una recompensa para localizar a uno de los acusados por el homicidio del comisario retirado Marcelo Arizaga, quien fue víctima de un asalto en su casa en septiembre de 2025 en La Matanza. Hasta el momento, ya se han realizado cinco detenciones en relación al caso.

El prófugo es Jonatan Matías Mendoza, de 37 años, quien está acusado de robo agravado por resultado de muerte, por su comisión en lugar poblado y en banda, y por efracción.

El asalto ocurrió en la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2025, cuando Mendoza y al menos otros siete hombres irrumpieron violentamente en el domicilio de Arizaga, situado en calle Ecuador al 1626, en el partido de La Matanza.

De acuerdo a los informes, los delincuentes llegaron en dos vehículos (un Chevrolet Cruze blanco y un Volkswagen Voyage gris claro) y dentro de la casa golpearon y ataron a la víctima para robarle dinero, antes de escapar.

Debido al estrés sufrido durante el asalto, la víctima, quien había prestado servicio por más de 30 años, falleció a causa de un paro cardíaco. Al llegar al lugar, los investigadores encontraron su cuerpo con las manos atadas y durante la inspección se confiscó un teléfono celular que no pertenecía a Arizaga, cuyo análisis fue crucial para identificar a los sospechosos.

A más de un año del hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha establecido una recompensa de entre $1.500.000 y $2.500.000 para quienes proporcionen información veraz que conduzca a la localización y detención de Mendoza.

Según se menciona en el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, "el monto de la recompensa será distribuido solo entre aquellos que se presenten a brindar la información ante las autoridades correspondientes, indicando que están motivados por el presente ofrecimiento".

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, liderada por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al 0221 429-3015, enviar un correo a [email protected] o contactar a los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia y/o a la UFI mencionada, a los teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, o al correo electrónico [email protected].

En la causa ya hay cinco detenidos, siendo la última captura a finales de julio de este año, cuando fue arrestado Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias "Oreja" o "El Paragua".

Las investigaciones revelaron que se trataba de una banda que realizaba entraderas bajo la modalidad conocida como "escruche" y que operaba en el asentamiento Villa Palito, en San Justo.