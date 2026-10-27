Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el martes 27 de octubre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, mientras que la humedad se encuentra en un 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura durante la tarde. No se anticipan lluvias significativas para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con condiciones de lluvias ligeras. El miércoles 28 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°. El jueves 29, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°. Para el viernes 30, la mínima será de 12° y la máxima de 26°. Finalmente, el sábado 31, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 28°.