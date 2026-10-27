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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 24°. Se espera un cielo mayormente despejado y vientos suaves del este.

27/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el martes 27 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la brisa suave contribuirán a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas en ascenso. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con pocas nubes. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 29°, con nubes dispersas. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa un cielo cubierto, con mínimas de 15° y máximas de 29°. El sábado 31 de octubre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 14° y máximas de 32°. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se pronostica una mínima de 16° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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