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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 13° y 23°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante la jornada.

27/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 27 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 53%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa que no superará los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas agradables. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 28°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 31 de octubre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 31°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo cubierto.

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