Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se mantiene en 24°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, lo que contribuye a un ambiente agradable. La humedad se mantiene en niveles moderados, lo que hace que la sensación térmica sea similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con pronóstico de moderate rain. El viernes 30 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 31°, con light rain. El sábado 31 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado. Para el domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 20°, con light rain. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con moderate rain.