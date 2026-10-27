Por qué Flávio Bolsonaro no puede salir de Brasil y debe entregar sus pasaportes a la Policía

El senador Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil y debe entregar sus pasaportes por una orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz y a negocios del sector de las apuestas. La Policía Federal le notificó la medida el lunes, después de su derrota en el balotaje presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación busca esclarecer las relaciones financieras entre el legislador y Tomaz, su amigo cercano, también investigado por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Ambos niegan irregularidades. Por estas horas, no hay información sobre el paradero del senador tras los comicios del domingo.

Moraes dispuso cancelar el pasaporte brasileño del senador y ordenó que entregue, en un plazo de 24 horas, los documentos de viaje de otras nacionalidades que pudiera tener. También le prohibió mantener contacto con Tomaz. Los dos figuran en una misma investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

La decisión permanece bajo secreto judicial. Por eso, es necesario distinguir la causa en la que se dictaron las restricciones de la explicación que dio Bolsonaro sobre los motivos del magistrado para impedirle viajar.

Según el senador, Moraes se basó en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, quien había sugerido en una entrevista que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones. Esa interpretación fue difundida por el propio legislador al cuestionar la orden.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", sostuvo Bolsonaro, quien negó haber tenido intención de huir tras conocerse el resultado electoral. También afirmó que la resolución fue adoptada el domingo por la noche, inmediatamente después de confirmarse su derrota.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro relató que recibió la notificación cuando salía de visitar a su padre en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria por la causa del intento de golpe de Estado. Según explicó en un video publicado en redes sociales, agentes de la Policía Federal lo abordaron en la calle para comunicarle las restricciones.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país", declaró.

Además de la investigación vinculada a Tomaz, Bolsonaro enfrenta otra pesquisa por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. El senador rechaza las acusaciones en ambos expedientes.

Pese a sus cuestionamientos, aseguró que cumplirá la orden judicial. "Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Federico Albarenque.