Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

El sorteo número 5504 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5687, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Piojos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5687

2° 5486

3° 1250

4° 3205

5° 7559

6° 9704

7° 2404

8° 8224

9° 4522

10° 7738

11° 1536

12° 2061

13° 9221

14° 0359

15° 9309

16° 4602

17° 1570

18° 5504

19° 6768

20° 2390