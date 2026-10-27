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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

El sorteo número 5504 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 27 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5687, correspondiente a "A primera (Piojos)".

27/10/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5504 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5687, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Piojos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5687
2° 5486
3° 1250
4° 3205
5° 7559
6° 9704
7° 2404
8° 8224
9° 4522
10° 7738
11° 1536
12° 2061
13° 9221
14° 0359
15° 9309
16° 4602
17° 1570
18° 5504
19° 6768
20° 2390

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 5504 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5687, que corresponde a "A primera (Piojos)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números en este evento.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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