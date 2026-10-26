Préstamos estudiantiles: nuevo plazo para reducir la tasa de interés en EE.UU. hasta 2026

FOTO: Amplían plazo en EE.UU. para solicitar reducción en la tasa de interés de los préstamos estudiantiles

NUEVA YORK (AP) — Quienes solicitaron préstamos estudiantiles en Estados Unidos cuentan ahora con un plazo que vence a fin de 2026 para inscribirse en el sistema de pago automático y obtener una reducción del 1% en su tasa de interés.

La fecha límite original era el 30 de septiembre, pero el Departamento de Educación federal decidió extenderla con el objetivo de brindar a los prestatarios más tiempo para registrarse. La reducción de la tasa estará vigente hasta junio de 2028.

Los prestatarios que ya utilizan el pago automático reciben actualmente un descuento del 0,25% en su tasa de interés, por lo que la nueva medida añade una reducción adicional del 0,75%.

Este beneficio temporal busca apoyar a los prestatarios, incluidos aquellos que están reanudando el pago de sus préstamos, para asegurar que cumplan con el Plan de Asistencia para el Pago, que exige que los abonos se realicen a tiempo, según el Departamento de Educación.

La reducción de la tasa de interés puede ser especialmente beneficiosa para aquellos prestatarios con saldos elevados que se encuentran en un plan de cuotas fijas, comentó Lesley J. Turner, profesora adjunta de políticas públicas en la Universidad de Chicago.

"Por tiempo limitado, ahora los prestatarios pueden obtener una reducción de 1 punto porcentual completo en su tasa de interés si se inscriben en el sistema de pago automático", explicó Turner. "Esto significa cuadruplicar el beneficio anterior. Es una ventaja bastante significativa, especialmente para los prestatarios que tienen saldos elevados".

Desde el anuncio de esta reducción de la tasa de interés durante el verano, casi 2 millones de prestatarios se han inscrito en el sistema de domiciliación.

Hasta junio, aproximadamente 9 millones de estadounidenses estaban en situación de impago en sus préstamos estudiantiles federales. Cientos de miles más se encuentran atrasados en sus pagos y corren el riesgo de caer en incumplimiento este año.

Para obtener la reducción del 1% en la tasa de interés, los prestatarios deben inscribirse en el modelo de pago automático antes del 31 de diciembre. Primero deben iniciar sesión en la cuenta de su administrador de préstamos estudiantiles y seleccionar la opción de pago automático, ingresando la información de su cuenta bancaria para que los pagos se realicen de forma automática.

Incluso sin la reducción de la tasa de interés, domiciliar el pago es una excelente manera de mantener los préstamos estudiantiles al día, destacó Turner. "Todos sabemos que la vida se torna ajetreada, y si tiene que iniciar sesión cada mes para realizar el pago manualmente, existe el riesgo de que lo olvide y sus préstamos terminen en mora", añadió.

A los prestatarios que ya estaban inscritos en el pago automático antes del anuncio realizado en julio, se les ha aplicado automáticamente la reducción del 1% en su tasa de interés, según el Departamento de Educación.

Si un prestatario ha incumplido con el pago de sus préstamos estudiantiles, debe iniciar sesión en el sitio web studentaid.gov y consolidar los préstamos elegibles para inscribirse en la modalidad de pago automático.

Los cobros forzosos de préstamos estudiantiles federales permanecen suspendidos. Anteriormente este año, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que pospondría los planes para retener parte de los ingresos de los prestatarios que han incumplido con los pagos de sus préstamos estudiantiles. Se considera que un prestatario está en situación de incumplimiento cuando tiene al menos 270 días de retraso en sus pagos.

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation. Si tiene varios préstamos estudiantiles federales, puede combinarlos en un solo préstamo con una tasa de interés fija y un pago mensual único. El proceso de consolidación suele tardar unos 60 días en completarse. Solo puede consolidar los préstamos una vez.

Si sus préstamos estudiantiles están en impago, también puede comunicarse con la entidad que administra su préstamo para solicitar un programa de rehabilitación. A través de ese programa, quienes tienen préstamos se inscriben en un plan de pago reducido y, tras realizar cinco pagos, se pone fin a la retención de su salario.