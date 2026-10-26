Trump ofrece recompensa de US$ 1 millón por información sobre fraude electoral

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una recompensa de US$ 1 millón a cualquier persona que denuncie un fraude electoral que resulte en una condena, a 8 días de que se realicen los comicios intermedios.

"¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones intermedias de 2026, recibirá un pago de US$ 1.000.000 tras el arresto y la condena de quienes cometieron el fraude! Gracias por su atención a este asunto", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La oferta va mucho más allá de un programa para denunciantes que el mandatario presentó la semana pasada junto al vicepresidente J. D. Vance, el cual busca recompensar a los estadounidenses que aporten información sobre presuntos fraudes dentro del gobierno federal.

Bajo el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude, cualquier persona cuya información conduzca a una condena por fraude o a una acción federal de cumplimiento significativa puede recibir hasta US$ 30.000, según la Casa Blanca, que indicó que el Departamento de Justicia estará a cargo del programa, reportó la cadena CNN y supo Noticias Argentinas.