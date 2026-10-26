El Partido Liberal de Brasil admite la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva tras el balotaje

En un reciente comunicado, Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), ha reconocido la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, un resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el balotaje. Este reconocimiento se da en un contexto donde el PL había cuestionado la legitimidad del proceso, especialmente a raíz de la propuesta de Flávio Bolsonaro de anular las elecciones.

El PL, a través de su comunicado, afirmó que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral". Este anuncio llegó tras la jornada electoral del pasado domingo, en la que Lula, representante del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su competidor.

El partido opositor también expresó sus preocupaciones sobre el aumento del gasto público y los beneficios sociales que, según ellos, habrían influido en el resultado electoral. En su comunicado, el PL argumentó que "Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales" y que las condiciones del balotaje fueron distintas, marcadas por medidas que consideraron electoralistas y que impactaron en el ámbito económico y social.

A pesar de la derrota, el PL destacó su crecimiento en el Congreso, donde logró obtener 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. En un video compartido en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro prometió organizar a la oposición para convertir al Congreso en una "fortaleza contra la barbarie" durante los próximos cuatro años de gobierno de Lula.

Finalmente, Costa Neto reiteró su intención de llevar a la justicia sus reclamos sobre la anulación de la candidatura de Lula, argumentando que hubo supuestos abusos durante la campaña electoral. Entre sus denuncias, mencionó la creación de un "complejo industrial de noticias falsas" y la existencia de "abusos de poder político y económico sin precedentes".